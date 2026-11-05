"충격" 韓 축구 날벼락! 국가대표 수비수 이한범 자취 감췄다…'시즌 초반 눈부신 활약→현재 팀 내 입지 좋아졌다' 냉정 평가

[스포츠조선 김가을 기자]국가대표 수비수 이한범(클럽 브뤼헤·벨기에)의 상황이 좋지 않다.
덴마크의 '캄포'는 2일(이하 한국시각) '이한범은 이적 후 큰 기대를 모았으나 이제는 팀 내 입지가 좁아졌다. 그는 시즌 초반 눈부신 활약을 펼쳤으나, 현재는 어려움을 겪고 있다'고 보도했다.
이한범은 여름 이적 시장을 통해 미트윌란(덴마크)을 떠나 클럽 브뤼헤의 유니폼을 입었다. 덴마크 언론 '팁스블라뎃'에 따르면 이한범의 이적료는 1050만유로(174억원)다. 이는 이한범이 K리그1 FC서울에서 미트윌란으로 이적할 때 발생한 이적료 150만유로의 7배에 달하는 금액이다.
그는 코르트레이크와의 2026~2027시즌 리그 개막전에 선발 출격했다. 이한범은 이날 풀타임 뛰며 팀의 3대0 승리에 앞장섰다. 축구 통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 이날 이한범은 터치 146회, 패스 성공률 95%(122/128), 지상 볼(4/5)과 공중 볼(8/10) 경합 성공률 모두 80%를 기록했다. 경기 공식 최우수선수에 해당하는 MOM도 이한범의 몫이었다. 그렇게 이한범은 빠르게 적응하는 듯했다.
상황이 바뀌었다. '캄포'는 '이한범은 시즌 초반엔 사실상 주전으로 뛰었지만, 최근 3경기에서는 그라운드를 밟지 못했다. 벤치를 지켜야 했다. 현재 그의 자리에는 팀 유스 출신의 요르네 스필레르스가 대신하고 있다'고 했다. 이 매체는 벨기에 언론 '부트발뉴스'의 보도를 인용해 '이반 레코 클럽 브뤼헤 감독은 이한범의 이적료를 크게 고려하지 않는 것으로 보인다. 이제 이한범은 자신의 가치를 다시 증명해 팀 내 입지를 되찾아야 하는 상황'이라고 전했다.
한편, 이한범은 4일 열린 아인트호벤(네덜란드)과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전에서도 그라운드를 밟지 못했다. 팀은 2대1로 이겼다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com