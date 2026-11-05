"충격" 韓 축구 날벼락! 국가대표 수비수 이한범 자취 감췄다…'시즌 초반 눈부신 활약→현재 팀 내 입지 좋아졌다' 냉정 평가

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 경기하는 이한범. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

축구 국가대표팀 오픈트레이닝이 22일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 열렸다. 이한범이 인터뷰를 하고 있다. 천안=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.22/

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[스포츠조선 김가을 기자]국가대표 수비수 이한범(클럽 브뤼헤·벨기에)의 상황이 좋지 않다.

덴마크의 '캄포'는 2일(이하 한국시각) '이한범은 이적 후 큰 기대를 모았으나 이제는 팀 내 입지가 좁아졌다. 그는 시즌 초반 눈부신 활약을 펼쳤으나, 현재는 어려움을 겪고 있다'고 보도했다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전.이한범이 돌파를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

이한범은 여름 이적 시장을 통해 미트윌란(덴마크)을 떠나 클럽 브뤼헤의 유니폼을 입었다. 덴마크 언론 '팁스블라뎃'에 따르면 이한범의 이적료는 1050만유로(174억원)다. 이는 이한범이 K리그1 FC서울에서 미트윌란으로 이적할 때 발생한 이적료 150만유로의 7배에 달하는 금액이다.

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그는 코르트레이크와의 2026~2027시즌 리그 개막전에 선발 출격했다. 이한범은 이날 풀타임 뛰며 팀의 3대0 승리에 앞장섰다. 축구 통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 이날 이한범은 터치 146회, 패스 성공률 95%(122/128), 지상 볼(4/5)과 공중 볼(8/10) 경합 성공률 모두 80%를 기록했다. 경기 공식 최우수선수에 해당하는 MOM도 이한범의 몫이었다. 그렇게 이한범은 빠르게 적응하는 듯했다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 이한범이 패스를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

상황이 바뀌었다. '캄포'는 '이한범은 시즌 초반엔 사실상 주전으로 뛰었지만, 최근 3경기에서는 그라운드를 밟지 못했다. 벤치를 지켜야 했다. 현재 그의 자리에는 팀 유스 출신의 요르네 스필레르스가 대신하고 있다'고 했다. 이 매체는 벨기에 언론 '부트발뉴스'의 보도를 인용해 '이반 레코 클럽 브뤼헤 감독은 이한범의 이적료를 크게 고려하지 않는 것으로 보인다. 이제 이한범은 자신의 가치를 다시 증명해 팀 내 입지를 되찾아야 하는 상황'이라고 전했다.

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한편, 이한범은 4일 열린 아인트호벤(네덜란드)과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전에서도 그라운드를 밟지 못했다. 팀은 2대1로 이겼다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com