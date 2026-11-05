'오피셜'공식발표, '손흥민 韓 대표팀 떠나는 수준' 호날두, 포르투갈 대표팀 전격 은퇴 선언..."23년 동안 이 유니폼 입고 뛴 건 특권이자, 책임"

사진=호날두 SNS 캡처

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]크리스티아누 호날두가 포르투갈 대표팀 은퇴를 선언했다.

호날두는 5일(한국시각) 개인 SNS를 통해 포르투갈 대표팀 은퇴에 대한 공식 성명을 발표했다. 호날두는 "포르투갈은 언제나 나와 함께할 것이다"며 "이제 7번 유니폼을 돌려줄 날이 왔다"고 했다.

호날두는 "나는 그 유니폼이 오롯이 나만의 것이라고 생각해 본 적이 없다. 23년 동안 나는 그 유니폼을 입고, 뛰며, 전 세계 경기장에 가져갈 수 있는 특권과 책임을 누렸다. 이제 이 것을 미래에게 물려줄 때가 왔다. 쉬운 결정은 아니었다. 머리로만 내리는 결정이 아니라 마음으로도 내려야 하는 결정이기 때문"이라고 밝혔다.

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그는 감사함도 잊지 않았다. 선수들에게 그는 "이번 시즌 함께했던 팀원들에게 특별한 말을 전하고 싶다. 모든 경기, 모든 포옹, 모든 대화, 경기장에 나서기 전의 모든 침묵에 감사드린다. 함께 축하했던 모든 승리, 그리고 우리를 더욱 강하게 만들어준 모든 패배에 감사드린다. 여러분의 주장을 맡을 수 있었던 것은 나에게 큰 영광이었다. 하지만 주장은 결코 혼자가 아니다. 그리고 여러분은 내 이야기의 소중한 일부다"고 했다.

이어 "지난 몇 년간 나와 함께 일해 주신 모든 코치, 매니저, 의사, 물리치료사, 장비 담당자, 스태프, 그리고 수많은 분들께도 감사드린다. 이 사진들에 등장하지 않은 분들도 많지만, 여러분이 없었다면 이 사진들은 결코 존재할 수 없었을 것이다"고 했다.

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마지막으로 끝을 맺는 순간에 대한 감상도 밝혔다. 호날두는 "이 느낌은 내 남은 인생 동안 간직할 것입니다. 오늘로 국가대표팀에서의 제 여정은 끝을 맺는다. 고개를 꼿꼿이 들고, 내가 걸어온 길에 자부심을 느끼며, 포르투갈을 위해 모든 것을 바쳤다는 것을 자각하며 떠난다"며 "오늘 나는 세계 최고의 나라를 대표할 자격을 얻었다는 것이 가장 큰 승리였다는 것을 깨달았다. 지난 23년 동안 감사했다. 나를 믿어주셔서 감사하다. 마데이라 섬에서 어린 시절 공을 쫓아다니던 소년 시절부터 시작된 꿈을 이룰 수 있게 해주셔서 감사하다. 등번호 7번은 영원히 제 마음속에 남을 것이다. 포르투갈은 언제나 제 안에 있을 것이다"고 했다.

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호날두의 이번 결정은 호르헤 헤수스 감독의 포르투갈 대표팀 11월 A매치 명단 발표가 이뤄지기 하루 전에 나온 발표다. 이번 발표를 통해 호날두는 11월 A매치 기간에서 사실상 대표팀 은퇴식 등을 치를 것으로 보인다.

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앞서 호날두는 대표팀에서 엄청난 커리어를 쌓았음에도 최근 대표팀에서 논란을 일으키기도 했다. 대표팀 선발 제외 이후 무단 이탈로 헤수스 감독과 마찰을 겪었고, 포르투갈축구협회(FPF)는 호날두의 9~10월 A매치 기간 발생한 포르투갈 대표팀 캠프 이탈에 대해 출전정지 30일과 벌금 255유로(약 38만원) 징계를 내렸다.

한편 메시에 이어 호날두까지 대표팀 은퇴를 선언하며 2000년대부터 2020년대까지를 책임진 최고 스타들의 대표팀 은퇴 소식에 많은 축구 팬들의 아쉬움도 커질 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com