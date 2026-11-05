"충격" 결국 '오피셜' 공식발표→혹평까지 나왔다…'모레노 韓 임시 감독, 이강인 역할 계속 고민'

[스포츠조선 김가을 기자]로베르트 모레노 대한민국 축구 임시 감독의 미래는 어떻게 되는 것일까. 전술에 대한 물음표까지 계속되고 있다.
스페인 언론 '문도데포르티보'는 5일(이하 한국시각) '모레노 감독이 리야드 에어 메트로폴리타노(아틀레티코 마드리드의 홈 구장)를 찾아 이강인 미스터리를 풀고자 했다. 한국 대표팀 코칭스태프는 이강인의 역할을 계속 고민하고 있다. 이번에 아틀레티코 마드리드 소속으로 뛰는 그의 모습을 직접 확인하고자 했다'고 보도했다.
한국 축구대표팀은 카타르 도하에서 사우디아라비아(11월 13일)-카타르(17일)와 두 차례 친선경기를 치른다. 모레노 감독은 11월 A매치에 나설 태극전사 중 한 명으로 이강인을 선발했다. 그는 명단 발표 직후 스페인으로 이동해 이강인의 경기를 지켜봤다. 모레노 감독은 4-4-2 포메이션을 사용하며 이강인 '최적의 포지션'을 찾고 있지만 아직 해답을 찾지 못했다.
이강인은 4일 홈에서 열린 바이에른 뮌헨(독일)과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전에 나섰다. 이강인은 이날 벤치에서 경기를 시작했다. 그는 팀이 0-1로 밀리던 후반 14분 알렉스 바에나 대신 그라운드를 밟았다. 축구 통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 이날 이강인은 31분 동안 터치 22회, 패스 성공률 93%(14/15), 박스 안 터치 1회 등을 기록했다. 아틀레티코 마드리드는 0대2로 패했다.
한편, 내년 1월 사우디아라비아에서 개최 예정이던 2027년 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵을 대비할 계획이었다. 하지만 아시아축구연맹(AFC)은 개최국 정세 불안 때문에 2027년 아시안컵을 2027년 12월 23일부터 치르기로 연기했다.
대한축구협회는 모레노 감독과 11월 27일까지지만 계약했다. 다만, 9~11월 A매치 6경기 결과에 따라 전력강화위원회 평가를 거쳐 아시안컵까지 지휘봉을 맡길 수 있다는 조건을 달았다. 하지만 아시안컵이 내년 12월로 미뤄지면서 모든 계획은 흔들리게 됐다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com