"충격" 결국 '오피셜' 공식발표→혹평까지 나왔다…'모레노 韓 임시 감독, 이강인 역할 계속 고민'

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 이강인이 슛팅을 ?摠 후 아쉬워하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 관중석을 응시하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]로베르트 모레노 대한민국 축구 임시 감독의 미래는 어떻게 되는 것일까. 전술에 대한 물음표까지 계속되고 있다.

스페인 언론 '문도데포르티보'는 5일(이하 한국시각) '모레노 감독이 리야드 에어 메트로폴리타노(아틀레티코 마드리드의 홈 구장)를 찾아 이강인 미스터리를 풀고자 했다. 한국 대표팀 코칭스태프는 이강인의 역할을 계속 고민하고 있다. 이번에 아틀레티코 마드리드 소속으로 뛰는 그의 모습을 직접 확인하고자 했다'고 보도했다.

한국 축구대표팀은 카타르 도하에서 사우디아라비아(11월 13일)-카타르(17일)와 두 차례 친선경기를 치른다. 모레노 감독은 11월 A매치에 나설 태극전사 중 한 명으로 이강인을 선발했다. 그는 명단 발표 직후 스페인으로 이동해 이강인의 경기를 지켜봤다. 모레노 감독은 4-4-2 포메이션을 사용하며 이강인 '최적의 포지션'을 찾고 있지만 아직 해답을 찾지 못했다.

Advertisement

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

이강인은 4일 홈에서 열린 바이에른 뮌헨(독일)과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전에 나섰다. 이강인은 이날 벤치에서 경기를 시작했다. 그는 팀이 0-1로 밀리던 후반 14분 알렉스 바에나 대신 그라운드를 밟았다. 축구 통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 이날 이강인은 31분 동안 터치 22회, 패스 성공률 93%(14/15), 박스 안 터치 1회 등을 기록했다. 아틀레티코 마드리드는 0대2로 패했다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 생각에 잠겨 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

한편, 내년 1월 사우디아라비아에서 개최 예정이던 2027년 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵을 대비할 계획이었다. 하지만 아시아축구연맹(AFC)은 개최국 정세 불안 때문에 2027년 아시안컵을 2027년 12월 23일부터 치르기로 연기했다.

Advertisement

대한축구협회는 모레노 감독과 11월 27일까지지만 계약했다. 다만, 9~11월 A매치 6경기 결과에 따라 전력강화위원회 평가를 거쳐 아시안컵까지 지휘봉을 맡길 수 있다는 조건을 달았다. 하지만 아시안컵이 내년 12월로 미뤄지면서 모든 계획은 흔들리게 됐다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com