[오피셜]"내 인생 바꾼 여정 끝났다" 대표팀 무단이탈 파문 한 달…'굿바이' 호날두, 국가대표 은퇴 선언

epa13355230 (FILE) - Cristiano Ronaldo of Portugal celebrates after scoring the 2-2 during the UEFA Nations League final match between Portugal and Spain in Munich, Germany, 08 June 2025 (re-issued 05 November 2026). Cristiano Ronaldo on 05 November 2026 announced his retirement from the Portuguese national team. EPA/ANNA SZILAGYI

epa13355239 (FILE) - Cristiano Ronaldo (C) of Portugal lifts the trophy after winning the UEFA EURO 2016 Final match against France at Stade de France in Saint-Denis, France, 10 July 2016 (re-issued 05 November 2026). Cristiano Ronaldo on 05 November 2026 announced his retirement from the Portuguese national team. EPA/Georgi Licovski EDITORIAL USE ONLY *** Local Caption *** 52882286

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[스포츠조선 김가을 기자]포르투갈 축구의 전설 크리스티아누 호날두(알 나스르)가 국가대표를 은퇴한다. 대표팀 소집 중 무단으로 팀을 이탈해 파문을 일으킨 지 한 달여 만이다.

호날두는 5일(이하 한국시각) 개인 계정을 통해 대표팀에서 은퇴한다고 밝혔다. 그는 "23년 동안 나는 대표팀의 7번 유니폼을 입고, 지키고, 전 세계 경기장으로 가지고 다니는 특권과 책임을 누렸다. 이 유니폼을 미래에 넘겨줄 때가 됐다. 쉬운 결정은 아니었다. 어떤 결정은 머리로만 내리는 게 아니라 마음으로도 내리기 때문이다. 2003년 8월에 시작해 내 인생을 영원히 바꾼 여정이 끝났다"고 말했다.

1985년생 호날두는 2003년 18세의 나이로 포르투갈 대표팀에 데뷔했다. A매치 234경기에 출전해 146골을 넣었다. 두 부문 모두 남자 축구 역대 최다 기록이다. 20년 넘게 포르투갈 대표팀의 중심이었던 호날두는 월드컵에 6차례 출전했고 이들 대회에서 모두 득점했다. 2016년에는 유로 대회(유럽축구선수권) 우승에 기여했다. 포르투갈의 유일한 메이저 대회 우승이다. 호날두는 포르투갈의 두 차례 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그(UNL) 우승도 이끌었다.

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epa13355237 (FILE) - Portugal's Cristiano Ronaldo lifting the trophy after winning the UEFA EURO 2016 final match against France at Stade de France in Saint-Denis, France, 10 July 2016 (re-issued 05 November 2026). Cristiano Ronaldo on 05 November 2026 announced his retirement from the Portuguese national team. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH *** Local Caption *** 53161282

epa13355233 (FILE) - Portugal's Cristiano Ronaldo celebrates after scoring the 1-2 goal during the FIFA World Cup qualifying match against Hungary, that will take place tonight, in Budapest, Hungary, 09 September 2025 (re-issued 05 November 2026). Cristiano Ronaldo on 05 November 2026 announced his retirement from the Portuguese national team. EPA/JOSE SENA GOULAO

호날두는 지난 7월 막을 내린 2026년 북중미월드컵이 자신의 마지막 월드컵이라고 밝혔지만, 대표팀 은퇴에 대해서는 말을 아껴왔다. 월드컵 이후 부임한 호르헤 헤수스 감독의 부름을 받아 9∼10월 A매치 기간 UNL 소집 명단에도 이름을 올렸다. 그는 9월 25일 웨일스와 UNL 첫 경기에 선발 출전해 67분을 뛰었으나 사흘 뒤 노르웨이와 2차전에서는 벤치만 지켰다. 헤수스 감독이 덴마크와 3차전에 그를 선발로 기용하지 않겠다고 밝히자, 호날두는 아예 대표팀 훈련 캠프에서 무단으로 이탈했다. 포르투갈축구협회(FPF)는 지난달 20일 호날두에게 30일간의 출전정지와 제재금 255유로(약 38만원) 징계를 내렸다. 징계는 소급 적용돼 10월 말 풀렸기에 호날두가 11월 A매치를 소화하는 데에 장애가 되지 않았다. 헤수스 감독도 "호날두가 원하면 대표팀에 돌아올 수 있다"고 했다.

epa13355238 (FILE) - Cristiano Ronaldo of Portugal kisses the trophy after winning the UEFA EURO 2016 Final match against France at Stade de France in Saint-Denis, France, 10 July 2016 (re-issued 05 November 2026). Cristiano Ronaldo on 05 November 2026 announced his retirement from the Portuguese national team. EPA/Georgi Licovski EDITORIAL USE ONLY *** Local Caption *** 52882364

epa13355226 (FILE) - Cristiano Ronaldo of Portugal reacts after their defeat in the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Portugal against Spain, in Dallas, USA, 06 July 2026 (re-issued 05 November 2026). Cristiano Ronaldo on 05 November 2026 announced his retirement from the Portuguese national team. EPA/Christopher Neundorf

선택의 기로에 선 호날두. 그는 스스로 대표팀 경력에 마침표를 찍는 길을 택했다. FPF는 호날두의 마지막을 위한 헌정 행사를 열겠다고 밝혔다. 다만, 이 행사가 경기 형태일지는 알 수 없다. FPF는 성명을 통해 '그가 마땅히 받아야 할 헌정 없이 작별이 이뤄지게 두지 않겠다. 팬들과 국민이 우리에게 그토록 많은 것을 준 선수에게 다시 한번 박수를 보낼 자리를 만들 것'이라고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com