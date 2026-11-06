日 '빅 픽처' 꿈꾼다…다지마 고조 명예회장, FIFA 회장 선구 출마 선언 '지아니 인판티노에 도전장'

FILE - Japan Football Association (JFA) President Kohzo Tashima speaks during a press conference at its headquarters in Tokyo, on April 9, 2018. (AP Photo/Shizuo Kambayashi, File) FILE PHOTO

FILE - FIFA President Gianni Infantino, left, greets Japan soccer association President Kohzo Tashima prior to the World Cup group E soccer match between Germany and Japan, at a stadium in Doha, Qatar, on Nov. 23, 2022. (AP Photo/Eugene Hoshiko, File) FILE PHOTO

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[스포츠조선 김가을 기자]다지마 고조 일본축구협회(JFA) 명예회장이 국제축구연맹(FIFA) 차기 회장 선거에 나선다.

일본 '교도통신' 등은 5일 '다지마 명예회장이 FIFA 회장 출마를 선언했다'고 보도했다. FIFA 회장 선거는 내년 3월 19일 모로코에서 열리는 FIFA 총회에서 열린다.

다지마 명예회장은 이날 도쿄에서 열린 JFA 이사회 뒤 취재진과 만나 "JFA의 전폭적인 지지 속에 출마를 발표하게 돼 기쁘다. 승패를 떠나 일본 축구가 구축해 온 정직하고 건전하며 올바른 태도를 전 세계에 알리는 것이 목표다. 지금 FIFA에 필요한 것은 우리가 지켜온 이러한 가치들이다. 이를 전 세계에 호소하고자 출마를 결심했다"고 말했다. 일본 국가대표 출신 다지마 명예회장은 지도자를 거쳐 축구 행정가로 변신했다. 2015년부터 FIFA 최고 집행기구인 평의회 위원으로도 활동했다.

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다지마 명예회장은 지아니 인판티노 FIFA 회장에 도전장을 내민 두 번째 후보다. 앞서 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘 수비수 출신인 라몬 베가도 출마 의사를 밝혔다.

인판티노 회장은 2016년 처음 당선돼 2019년과 2023년 연임에 성공했다. 이번 선거에서 4선에 도전한다. 그는 지난 7월 월드컵 등 대회 운영을 전담할 자회사를 세운 뒤 지분 20%를 미국의 민간 펀드에 매각하려는 계획을 밝혔다. 축구계의 거센 반발에 계획은 곧 철회됐으나 유럽축구연맹(UEFA), 아시아축구연맹(AFC), 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 등에서 사퇴 요구까지 받았다. 입지가 흔들리고 있다. 하지만 최근 살만 빈 이브라힘 알칼리파 AFC 회장이 기존의 강경한 비판 입장을 철회하고 공개적으로 인판티노 지지를 선언하면서 4선 가도에 다시 청신호가 켜졌다.

FILE PHOTO: FIFA president Gianni Infantino waves to reporters as he leaves from a venue for the Asian Football Confederation (AFC)'s extraordinary congress in Tokyo, Japan, October 23, 2026. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

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FIFA 회장 선거는 나라 규모나 축구 수준과 관계없이 211개 회원국이 1표씩 동등하게 행사한다. 인판티노 회장은 아프리카와 남미 회원국들의 지지도 받고 있다. 가장 유력한 후보로 꼽힌다. FIFA 회장 선거 후보 등록 마감일은 18일이다. 출마 자격을 얻으려면 최소 5개국의 지지를 확보해야 한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com