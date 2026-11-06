사상 첫 亞출신 FIFA 회장 탄생? 日 다시마 고조 출마 선언...BBC "인판티노 시험대 올랐다"

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[스포츠조선 박상경 기자] 다시마 고조 일본축구협회(JFA) 명예회장이 국제축구연맹(FIFA) 회장 선거 입후보 의사를 표명했다.

스포츠호치 등 일본 언론들은 5일 'JFA하우스에서 열린 이사회에서 다시마 명예회장의 출마가 만장일치로 승인됐다'고 전했다. 다시마는 현재 FIFA 이사직을 맡고 있다.

FIFA 설립 이래 회장직은 유럽 출신 인사들이 대부분 차지했다. 아시아 출신 인사 중 셰이크 살만 빈 에브라힘 알칼리파 아시아축구연맹(AFC) 회장이 2015년 보궐선거 때 최종 투표에 진출했으나, 잔니 인판티노에게 패한 바 있다.

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그는 이사회를 마친 뒤 취재진 인터뷰에서 "JFA의 전폭적인 지지에 고맙고, 미야모토 쓰네야스 회장에게 감사하다"며 "승패를 떠나 회장 선거에 출마하기로 했다"고 밝혔다. 이어 "일본 축구의 뼈대인 성실성, 고결성을 바탕으로 세계 축구의 더 나은 미래에 기여하고 싶다"고 덧붙였다. 미야모토 회장은 "이번 결정은 그동안 쌓아온 경험과 지식을 활용해 세계 축구 발전에 기여할 수 있는 중요한 도전"이라며 "동시에 일본 축구가 소중히 여겨온 이상과 정신을 세계에 보여줄 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다.

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FIFA 회장 선거 입후보는 오는 19일 마감된다. 현재 다시마 외에도 토트넘 홋스퍼 출신 사업가인 라몬 베가가 지난달 출마를 선언한 바 있다. 입후보를 희망하는 이들은 FIFA 정관에 따라 최소 5개 회원국 협회 지지를 얻어야 한다. 회장 선거는 내년 3월 열린다.

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영국 BBC는 '인판티노 회장은 최근 몇 달 동안 지지율을 회복했고, 내년 3월 회장 선거에서 4선을 자신해왔다'며 '하지만 JFA의 지원을 등에 업은 다시마가 강력한 경쟁자로 떠오르면서 인판티노 회장의 지지기반이 얼마나 견고한지 시험대에 오르게 됐다'고 평했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com