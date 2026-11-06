"손흥민 반응 환상적, 최고" 해리 케인도 웃었다..."GOAT, 내 파트너 축하해"

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[스포츠조선 김대식 기자]해리 케인이 발롱도르 수상 이후 쏟아진 축하 속에서 토트넘 시절 단짝이었던 손흥민의 반응을 특별히 언급했다.

케인은 지난달 27일(이하 한국시각) 영국 런던 팔라디움 극장에서 열린 2026년 발롱도르 시상식에서 남자 부문 수상자로 선정됐다. 잉글랜드 선수가 발롱도르를 받은 것은 2001년 마이클 오언 이후 25년 만이다. 한때 무관의 왕자로 조롱받았던 케인은 이제 세계 최고의 선수로 우뚝섰다.

케인은 아틀레티코 마드리드와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL)리그 페이즈 4차전을 앞두고 진행한 아마존 프라임과의 인터뷰에서 손흥민의 리액션을 극찬했다. 그는 손흥민의 반응에 대해 "정말 훌륭했다. 정말 환상적이었다"고 말했다.

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손흥민은 케인이 발롱도르를 수상하자 진심으로 축하해줬다. 손흥민은 발롱도르 시상식이나 축하 파티에는 자리를 할 수 없었지만 개인 SNS를 통해 "축하해 나의 GOAT(Greatest Of All Time)"라며 케인에게 축하 메시지를 전했다. 케인이 올린 발롱도르 게시글에도, 손흥민은 "누구보다 더 많은 축하를 받을 자격이 있다. 내 파트너에게 큰 축하를 전한다"고 댓글을 남겼다.

인터뷰에서 진행자가 "여러 축하 가운데 손흥민의 반응이 가장 좋았던 것 같다"고 말을 꺼내자 케인은 곧바로 화답했다. 케인과 손흥민은 토트넘에서 프리미어리그 역사에 남을 공격 듀오로 활약했다. 케인이 2023년 바이에른으로 떠난 뒤에도 두 선수는 우정을 이어왔다.

케인은 수상 후 일주일을 돌아보며 "정말 믿기 힘들 만큼 대단하다. 굉장히 감정적인 한 주였다"고 말했다. 이어 "지난 월요일 시상식 자체가 내 상상을 훨씬 뛰어넘었다"며 "상을 받은 것, 런던에서 밖에 모인 팬들과 함께 기뻐한 것, 가족과 친구들이 곁에서 그 순간을 함께해 준 것, 그리고 사방에서 쏟아진 축하 메시지와 응원, 사랑까지, 이 모든 것이 나를 정말 벅차게 만들었다"고 밝혔다.

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그는 "세계 최고의 선수로 선정된다는 건 정말 특별한 일이고, 매 순간을 만끽하고 있다"면서도 "하지만 언제나 그렇듯 아직 치러야 할 경기가 남아 있고, 나는 경기에 집중해야 한다"고 강조했다.