'깜짝 독점 보도' 맨유 캐릭 경질하나, '월드컵 우승' 프랑스 명장과 접촉 확인

사진=풋볼 버즈

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[스포츠조선 김대식 기자]맨체스터 유나이티드가 디디에 데샹 전 프랑스 대표팀 감독 측과 접촉한 것으로 전해졌다.

프랑스 매체 풋 메르카토는 5일(한국시각) 독점 보도를 통해 '새로운 도전을 기다리고 있는 데샹의 이름이 감독 교체를 고려 중인 구단들 사이에서 점점 더 자주 거론되고 있다'고 전했다. 매체는 '최근 또 다른 유럽 빅클럽이 데샹 감독 측과 접촉을 가졌으며, 그 주인공은 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 부진을 면치 못하고 있는 맨유'라고 설명했다.

데샹 감독은 지난 6월 프랑스 국가대표팀과의 마지막 월드컵을 앞두고 자신의 미래에 대해 "그 무엇도 배제하지 않고 있다"라고 말한 바 있다. 매체는 '프랑스 벤치를 14년간 지킨 58세의 데샹 감독이 현재 휴식기를 보내며 가족 및 지인들과 재충전의 시간을 만끽하고 있다'고 전했다. 다만 '성적 부진에 시달리는 구단들의 뉴스에서 그의 이름이 점점 더 자주 등장하기 시작했다'고 덧붙였다.

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유벤투스도 그중 하나다. 매체는 '성공의 길을 좀처럼 찾지 못하고 있는 유벤투스가 대표적인 예'라며 '이탈리아 언론에서 그의 이름이 여러 차례 언급되었으나, 현재로서는 해당 자리가 그리 매력적이지 않은 것으로 보인다'고 전했다.

사진캡쳐=미러

맨유 상황도 녹록지 않다. 매체는 '마이클 캐릭 감독의 자리는 매우 위태로운 상황이며, AS 로마전에서 거둔 기적 같은 승리조차 그 불씨를 완전히 끄지는 못했다'고 짚었다. 이어 '맨유 수뇌부는 적합한 인물을 찾기 위해 분주히 움직이고 있으며, 율리안 나겔스만, 우나이 에메리 같은 감독들에게 지속해서 접촉을 시도하고 있다'고 전했다. 다만 에메리 감독에 대해서는 '아스톤 빌라와의 재계약 수순을 밟고 있는 것으로 파악된다'고 밝혔다.

데샹 감독은 서두르지 않는 분위기다. 매체는 '이 프랑스인 지도자는 팬들의 반발을 사고 있는 구단 경영진, 실패를 거듭한 이적시장 등 악순환에 빠져 있는 맨유에 합류하는 아이디어에 전적으로 긍정적인 입장만을 보이지는 않고 있다'고 전했다. 또 '데샹은 유벤투스를 떠난 직후인 1999~2000시즌 첼시 소속으로 EPL을 선수로서 경험한 바 있다'고 덧붙였다.

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그가 맨유의 최종 선택이 될지는 아직 알 수 없다. 매체는 '데샹이 매력적인 제안들이 하나둘 모습을 드러내기 시작함에 따라 귀를 열어두고 있다'며 '당장 서두르지는 않지만 필요하다면 다음 프리시즌까지 기다릴 준비도 되어 있다'고 전했다. 아울러 '과거 레알 마드리드가 주제 무리뉴 감독을 선택하기 전 쇼트리스트에 이름을 올리기도 했던 그는, 레알 마드리드 역시 꽤 마음에 들어 했던 목적지'라고 소개했다.