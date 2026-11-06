한-일축구 '동반 오피셜' 임박, 모레노→모리야스 11월 퇴임 현실화…모리야스 다음 행보는 유럽 유력 "벨기에 1부팀 내정은 기정사실"

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[스포츠조선 윤진만 기자]이달 말, 한-일 축구대표팀 사령탑이 나란히 지휘봉을 내려놓을 가능성이 점점 커지고 있다.

11월 중동 원정 2연전을 준비 중인 로베르트 모레노 대한민국 축구 A대표팀 임시감독은 지난 9월, 대한축구협회(KFA)와 11월27일까지 3개월짜리 초단기 계약을 맺었다. 9~11월 A매치 6경기 성과를 토대로 내년 1~2월 열릴 예정이던 2027년 사우디아시안컵까지 지휘할지를 평가할 계획이었는데, 중동 정세 불안으로 사우디아시안컵이 내년 12월로 미뤄지면서 '다음 단계'가 사라졌다. 9~10월 국내 통합 A매치 4연전에서 한국 축구에 맞지 않는 4-4-2 전술, 이강인 활용 등에서 기대를 밑돈 만큼 카타르 도하에서 열릴 사우디아라비아(13일), 카타르(17일)전을 끝으로 자연스럽게 물러나는 그림이 펼쳐질 것으로 예상된다.

장장 9년간 일본 축구를 이끈 모리야스 하지메 일본 대표팀 감독 역시 이달 말 정든 대표팀을 떠날 것이 유력시되고 있다. 모리야스 감독은 '우승'을 목표로 한 2026년 북중미월드컵에서 32강 탈락이라는 아쉬운 결과를 맞이한 후 아시안컵까지 조건부 계약 연장을 맺었다. 아시안컵까지 치른 후 자연스레 '후배' 오이와 고 일본 U-21 대표팀 감독에게 바통을 넘길 계획이었지만, 아시안컵이 전격 연기되면서 내년 3월까지인 계약기간을 이행할 이유가 사라졌다. 5일, 일본 석간 '니칸-겐다이'의 보도에 따르면, 모리야스 감독은 일본축구협회(JFA)측에 '대회 연기 결정이 내려지는 즉시 대표팀 감독직에서 물러나겠다'라는 뜻을 전달했다. 실제 11월 A매치 명단 발표 기자회견에선 "눈 앞에 놓인 일만 보고 정진하겠다"라며 조기 퇴임에 대해선 말을 아꼈다. 일본은 이달 싱가포르에서 브라질, 파라과이를 상대한다.

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모리야스 감독의 다음 스텝은 평소 동경해온 유럽이 될 것이 유력시된다. 이 매체는 "모리야스 감독이 오랫동안 맡아온 대표팀 감독직을 떠나 벨기에 1부 클럽인 신트트라위던을 맡게 될 것은 이미 기정사실"이라며 "지난 10월, 신트트라위던의 다테이시 다카유키 CEO가 스폰서 및 관계자들과의 회의를 위해 일본을 방문했을 당시, 모리야스 감독이 다음시즌부터 팀을 맡기로 이미 내정되어 있다라고 밝힌 것으로 알려졌다"라고 보도했다. 이어 "신트트라위던 부임은 모리야스 감독의 지도자 경력에 새로운 장이 열리는 것을 의미하며, 그는 유럽 1부리그 팀을 이끄는 최초의 일본인 지도자가 될 전망"이라고 덧붙였다.

한국은 모레노 감독이 떠날 경우, 다시 새판을 짜야 한다. 다음달 선출될 새로운 KFA 회장이 중심이 돼 임시 감독이 아닌 새로운 정식 감독을 선임할 것으로 예상된다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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