아쉬운 데뷔골! '첫 선발' 김예건, 생소한 포지션에서도 눈도장 '꽝'...빠른 적응에 호펜하임, 아우크스부르크, 미트윌란이 '주시 중'[단독]

출처=츠르베나 즈베즈다 SNS 캡쳐

출처=츠르베나 즈베즈다 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 박찬준 기자]'2008년생 슈퍼 유망주' 김예건(츠르베나 즈베즈다)이 착실하게 스텝을 밟고 있다. 벌써부터 빅리그의 관심이 이어지고 있다.

김예건은 6일(한국시각) 세르비아 베오그라드의 라이코 미티치 스타디움에서 열린 인테르 클루브 디에스칼데스(이탈리아)와 2026~2027시즌 유로파 컨퍼런스리그 리그 페이즈 3차전에 선발 출전했다. 김예건이 선발로 나선건 즈베즈다 이적 후 처음이다. 즈베즈다는 2대1 역전승을 거뒀다.

김예건은 최근 들어 조금씩 팀 내 입지를 넓히는 중이다. 초반 짧은 출전 시간을 소화하던 김예건은 재교체를 당하는 등 적응에 어려움을 겪었다. 11월 들어 서서히 유럽 템포에 익숙해진 김예건은 1일 마치바샤바츠전에 교체투입돼, 어시스트를 기록하며 유럽 진출 후 첫번째 공격포인트를 작성했다.

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사진제공=한국프로축구연맹

이날 처음으로 선발로 기회를 얻은 김예건은 생소한 윙백 자리에서 뛰었지만, 경쟁력을 과시했다. 특유의 속도감 있는 돌파를 앞세운 김예건은 전반 26분 멋진 돌파에 이은 왼발 슈팅으로 데뷔골도 만들어낼 뻔 했다. 전반 32분에는 도움이 취소되기도 했다. 김예건의 플레이는 시종 위협적이었다.

김예건은 이날 동료의 퇴장 변수 속 45분만에 교체아웃됐다. 이날 김예건은 패스 성공률 88%, 유효 슛 1회, 드리블 1회, 상대 박스 내 터치 4회, 지상 볼 경합 성공 2회 등 기록했다. 이날 경기장에서 가장 어린 선수였다는 점, 생소한 포지션에서 뛰었다는 점을 감안하면, 좋은 활약이었다.

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김예건이 빠르게 유럽 무대에 적응하며, 빅리그 팀들의 관심도 커지고 있다. 김예건은 전북 현대에서 활약할 당시, 맨시티, 바르셀로나 등 빅클럽들의 구애를 한몸에 받았다. 하지만 김예건은 1군 활용을 약속한 즈베즈다를 택했다. 1군에서 직접 경쟁하고, 경쟁력을 보일 경우, 더 높은 수준의 리그로 갈 수 있을 것이라는 계산 때문이었다.

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사진제공=한국프로축구연맹

출처=츠르베나 즈베즈다 홈페이지 캡쳐

아직 확고한 주전은 아니지만, 서서히 영역을 넓히고 있고, 올림픽대표팀에서도 환상골을 기록하는 등 변함없는 활약을 펼치고 있다는 점이 유럽의 높은 평가를 받고 있다. 벌써부터 러브콜이 이어지고 있다. 유럽이적시장에 정통한 관계자는 "호펜하임, 아우크스부르크 등 독일 클럽과 조규성, 홍현석이 뛰고 있는 미트윌란 등이 김예건을 주시 중인 것으로 알고 있다"고 전했다. 이외에도 많은 팀들이 김예건에 관심을 보이고 있는 것으로 전해졌다.

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이적 여부를 떠나 이같은 소식 자체가 한국이 기대하는 특급 유망주가 제대로 길을 걷고 있음을 보여주는 방증이라는 점에서 의미가 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com