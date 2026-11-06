'국대 왜 뽑혀?‘ 황희찬, 커리어 최대 위기 봉착...끝없는 부진의 부진, 독일서도 비판 폭발 “잘 맞는 게 없다”

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[스포츠조선 김대식 기자]황희찬은 반등할 수 있는 것일까. 독일에서도 비판의 목소리가 나오고 있다.

독일 매체 스포르트 빌트는 5일(한국시각) '승격팀 샬케04가 현재 경기력을 찾는 데 난항을 겪고 있다'고 전했다. 매체는 '호펜하임과의 힘겨운 경기를 앞두고 강등권에 머물러 있는 샬케가 최근 공식전 4경기 연속 무득점에 시달리고 있다'고 전했다.

매체는 '미론 무슬리치 감독 체제 아래 첫 번째 위기를 맞이한 가운데, 첫 번째 희생양들의 윤곽이 드러나고 있다'고 전했다. 그 가운데 가장 먼저 언급된 인물이 황희찬이다.

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매체는 '대한민국 국가대표 공격수인 그는 이적시장 마감일에 잉글랜드 프리미어리그 강등팀 울버햄튼으로부터 임대 영입되었다'고 전했다. 또 매체는 '영입 당시 샬케는 무슬리치 감독과 황희찬의 통화 내용을 공개한 바 있다'고 전했다. 당시 감독은 "우리 전술 스타일이 너의 장점에 완벽하게 부합한다는 점을 이해하는 것이 중요하다"라고 말했다.

로이터연합뉴스

하지만 현실은 달랐다. 샬케가 기대했던 장면은 좀처럼 나오지 않았다. 매체는 '문제는 현재 들어맞는 것이 거의 없다는 점'이라고 전했다. 또한 매체는 '우니온 베를린전(3대1승)에서 기록한 어시스트 1개가 전부이며, 공식전 7경기에 출전하는 동안 득점이 없다'며 황희찬의 부진을 꼬집었다.

황희찬의 부진은 어제오늘의 일이 아니다. 울버햄튼 시절부터 부진한 흐름이 계속 이어졌고, 샬케 이적 이후에도 좀처럼 반등하지 못하고 있다. 공격수에게 가장 필요한 득점이 나오지 않는 점이 부진을 더욱 도드라지게 만들고 있다. 이에 국가대표팀 발탁에서 제외해야 한다는 비판까지 받고 있는 상황이다.

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심지어 샬케 이적 후에는 불미스러운 행동을 보여 논란이 되기도 했다. 스포르트 빌트는 '드레스덴과의 포칼컵 경기(0대2패)에서는 대기심과 스태프를 밀치는 모습으로 불명예스럽게 주목을 받았다'고 전했다. 공격수로서 경기력뿐 아니라 태도 면에서도 아쉬움을 남긴 장면이었다.

로이터연합뉴스

황희찬에게 이번 임대는 반등의 기회로 여겨졌지만 아직까지는 기대에 미치지 못하고 있다. 정말 지금의 부진에서 벗어나지 못하게 될 경우 황희찬은 유럽 빅리그에 남아있을지도 미지수다. 이는 당연히 국가대표팀 발탁에도 악영향을 미칠 것이다.