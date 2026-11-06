'2002 월드컵 찐인연' 설기현(김해) VS 차두리(화성), 7일 K리그서 첫 지략대결 '빅뱅'

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출처=김해FC

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 윤진만 기자]3년 만에 현장으로 돌아온 설기현 김해 감독이 2002년 한-일월드컵 '찐인연' 차두리 화성 감독과 처음으로 지략 대결을 펼친다.

지난달 김해 지휘봉을 잡은 설 감독은 7일 오후 4시 김해종합운동장에서 열리는 화성과의 '하나은행 K리그2 2026' 32라운드 홈 경기를 통해 데뷔전을 갖는다. 설 감독은 지난 3일부터 팀 훈련을 지휘하며 화성전을 준비했다. 그는 구단을 통해 "지난 경기에서 선수들이 보여준 포기하지 않는 투혼과 상승세가 매우 고무적이다. 선수단과 호흡을 맞춰 철저히 준비한 만큼, 남은 경기에서 팬들이 기대하는 홈 승리를 전해드리고 싶다"라고 출사표를 던졌다.

설 감독과 차 감독은 2002년 한-일월드컵에서 히딩크호의 측면을 책임지며 한국의 4강 신화에 일조했다. 선수 생활 대부분을 유럽에서 한 유럽파라는 공통 분모 외에도 슈틸리케호 코치로도 호흡을 맞췄다. 선수 생활 만년엔 K리그에서 맞대결을 펼치기도 했다. 지도자로 먼저 데뷔한 건 '선배' 설 감독. 성균관대를 거쳐 2020년부터 2023년까지 3년간 경남을 이끌었다. 통산 성적은 53승43무49패. 차 감독은 오산고에서 실력을 인정 받아 지난해 화성 지휘봉을 잡았다.

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이날 맞대결에선 김해가 도전자 모드다. 김해는 29경기에서 3승9무17패 승점 18점으로 17개팀 중 최하위에 처져있다. 꼴찌 탈출이 유일하게 남은 목표다. 차 감독 2년차에 잠재력을 터뜨린 화성은 30경기에서 12승9무9패 승점 45점으로 플레이오프 마지노선인 6위를 달리고 있다. 한 경기를 덜 치른 7위 충남아산(승점 42)에 3점차로 쫓기고 있다. 최근 5경기 연속 승리가 없는 화성은 이날 승리해야 구단 역사상 첫 플레이오프 진출 가능성을 높일 수 있다.

지난 3월 첫 맞대결에선 화성이 2대0으로 승리했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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