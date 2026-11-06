"손흥민 정말 감탄스럽다" '월드컵 위너', 토트넘 떠난 SON 외치다..."우리 도와주고, 잘 대해줘"

사진=Futeousadia

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[스포츠조선 김대식 기자]페드로 포로(토트넘)가 손흥민을 향한 진심 어린 존경심을 드러냈다.

포로는 6일(한국시각) 유튜브 채널 'Juan Perez'에 출연해 손흥민에 대해 언급했다. '요즘 존경하는 선수가 누구냐'는 질문을 받은 포로는 "요즘 존경하는 선수라면 손흥민 같은 선수는 정말 감탄스럽다. 솔직히 쉬운 시기가 아니었다"며 "그는 우리를 도와주기도 했다. 팀의 전설적인 선수였지만 다른 이들처럼 팀의 일원으로서 함께해 줬다. 나에게 정말 잘 대해줬고, 그저 감탄스러울 따름"이라고 말했다.

포로의 손흥민 극찬은 이번이 처음이 아니다. 포로는 2023년 토트넘에 합류한 뒤 손흥민과 한솥밥을 먹으며 줄곧 존경심을 숨기지 않았다. 해리 케인이 바이에른 뮌헨으로 떠난 뒤에도 포로는 손흥민의 성장을 높이 평가했다. 당시 그는 "우리 토트넘은 케인의 부재를 빠르게 극복할 수 있었다. 어쩌면 지금에서야 더 권위 있는 목소리가 나올지도 모른다"며 "손흥민이 바통을 넘겨받았다. 케인이 떠난 후 손흥민은 한 발 더 나아갔다. 책임감도 느끼고 있다. 경기장 안팎에서 그런 변화가 느껴진다"고 설명했다.

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로이터연합뉴스

이어 "사람들은 보통 손흥민을 과소평가한다. 아마도 그가 항상 뒤에서만 서 있어서 그랬을지도 모른다. 하지만 손흥민은 정말로 완벽한 선수"라며 주장을 향한 칭찬을 거듭했다. 케인이 떠난 토트넘에서 주장 완장을 이어받아 팀을 이끈 손흥민의 리더십을 가까이서 지켜본 동료의 평가였다.

2024~2025시즌에는 포로의 '손흥민 답변'이 화제가 되기도 했다. 토트넘 경기 종료 후 팬들에게 사인을 해주던 포로는 한 팬이 끈질기게 "리오넬 메시와 크리스티아누 호날두 중 누가 더 뛰어난 선수냐"고 묻자 망설임 없이 "소니(손흥민)"라고 답해 우문현답을 내놨다. 포로 역시 자신의 대답이 마음에 들었는지 웃음을 지어 보였다. 손흥민이 이 영상을 봤는지는 알 수 없지만, 봤다면 분명 흡족했을 것이다.

AFP연합뉴스

손흥민의 각별한 배려는 포로가 토트넘에 합류했을 때부터 이어졌다. 포로가 새로운 팀에 적응하던 시기 공개된 토트넘 훈련 영상을 보면, 포로 곁에는 늘 손흥민이 있었다. 낯선 환경에서 먼저 손을 내밀어준 선배의 따뜻한 마음이 포로에게는 오래도록 기억에 남은 셈이다. 손흥민이 팀을 떠난 지금도 포로가 그를 '감탄스러운 선수'로 꼬집어 언급한 것은 그만큼 각별한 인연이었음을 보여준다.