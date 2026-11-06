'김치맨' 인종차별 욕설 당한 박항서 감독 공식입장 "선수 차별 행위에 감정 격해져"

사진출처=X

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[스포츠조선 박상경 기자] 최근 경기 중 인종차별행위를 당했던 깐차나부리 파워FC의 박항서 감독이 소속사를 통해 입장을 전달했다.

박 감독은 지난 1일(이하 한국시각) 태국 촌부리주 파타야의 농푸레 스타디움에서 펼쳐진 파타야 유나이티드와의 2026~2027 태국 타이리그2(2부리그) 경기에서 2대2로 비긴 뒤 퇴장하는 과정에서 인종차별을 당했다. SNS상에 퍼진 동영상에 따르면, 선수단 출입구로 향하던 박 감독을 향해 현지 팬들이 "김치맨!", "FXXX XXX!" 등의 발언을 지속적으로 외쳤다.

박 감독은 이들을 향해 검지 손가락을 입에 갖다대며 '조용히 하라'는 제스쳐를 취했다. 그러나 이들이 되려 목소리를 높이자 결국 분을 참지 못했다. 크게 흥분한 박 감독이 이들을 향해 '내려와서 이야기하라'며 손짓을 했으나, 인종 차별 행위는 잦아들지 않았다. 경기장 안전 요원과 구단 관계자들의 만류에도 흥분을 가라 앉히지 못하던 박 감독이 떠났으나, 이들은 깐차나부리 선수단을 향해서도 욕설을 이어갔다.

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깐차나부리 구단은 즉각 대응에 나섰다. 구단은 "축구는 전 세계인을 연결하는 스포츠다. 모든 이들은 피부색, 출신에 관계 없이 소중하며 평등한 대우를 받아야 한다"며 "피부색, 민족, 모든 형태의 차별에 맞서 싸우자"고 강조했다. 온라인 상에서는 태국 현지 팬들 뿐만 아니라 베트남 팬들까지 나서서 파타야 팬들의 행위를 규탄하고 있다.

박 감독은 5일 소속사를 통해 "최근 태국 파타야 유나이티드전 종료 후 발생한 사건과 관련해 한국과 태국, 베트남 등 여러 국가에서 보도가 이어지고 있다"며 "이번 사건과 관련하여 태국축구협회에 제출한 공식 소명서를 바탕으로 당시 상황과 입장을 전달드린다"고 밝혔다.

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박 감독이 격앙된 반응을 보인 건 자신보다 선수를 향한 차별행위였다. 박 감독 측은 "존 바지오의 소명서에 따르면, 경기 중부터 일부 상대팀 관중들은 선수를 향해 지속적인 욕설과 외모를 비하하는 발언을 이어갔다. 경기 종료 후 라커룸으로 이동하는 과정에서도 이러한 언행은 계속됐으며, 그중에는 '원숭이(Monkey)'라는 인종차별적 표현도 포함되어 있었다"며 "박 감독은 당시 선수에게 가해지는 모욕적인 언행을 직접 목격했고, 이를 중단시키기 위해 관중에게 항의했다"고 밝혔다. 또 "그 과정에서 박 감독 자신을 향해서도 한국 국적을 겨냥한 모욕적인 발언이 이어졌으며, 상황이 더욱 격해졌다"고 덧붙였다.

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박 감독 측은 "지도자로서 어떠한 상황에서도 감정을 절제하고 신중하게 행동해야 한다는 책임을 누구보다 잘 알고 있다. 그러나 당시 자신의 선수를 향해 지속적으로 이어지는 인격적인 모욕과 인종차별적 언행을 목격했고, 이를 중단시키기 위해 관중에게 항의했다. 자신의 선수가 부당한 모욕을 당하는 상황을 외면하지 않고, 선수를 보호해야 하는 지도자로서의 책임을 다하고자 했다"고 강조했다.

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박 감독 측은 "이번 사건이 인종차별적 모욕과 그에 대한 감정적인 대응으로만 알려지기보다, 그 이전에 자신의 선수가 어떠한 상황에 놓여 있었는지, 그리고 왜 관중에게 항의하게 되었는지를 함께 이해해 주셨으면 한다"고 전했다. 그러면서 "박 감독은 태국 축구와 태국 팬들을 존중하며, 이번 사건이 태국 축구 전체에 대한 부정적인 시선으로 이어지는 것을 원하지 않는다"고 했다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com