"날 명단에 넣는다고? 그럼 은퇴할래" 포르투갈 매체가 전한 호날두 은퇴발표 충격 비하인드…끝까지 옹졸했던 '포르투갈 GOAT'

출처=433 인스타그램 캡쳐

출처=크리스티아누 호날두 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]축구 역사상 가장 위대한 선수 중 한 명으로 평가받지만, 화려한 대표팀 경력을 마무리하는 방식은 최악에 가까웠다.

호날두는 5일(한국시각) 개인 채널을 통해 포르투갈 축구대표팀 은퇴를 전격 선언했다. "23년간 나는 대표팀의 7번 유니폼을 입은 채 전 세계 경기장을 누비는 특권과 책임을 누렸다. 이 유니폼을 미래에 넘겨줄 때가 됐다"며 "쉬운 결정은 아니었다. 어떤 결정은 머리로만 내리는 게 아니라 마음으로도 내린다. 2003년 8월에 시작해 내 인생을 영원히 바꾼 여정이 끝났다"라고 밝혔다.

23년간 함께한 동료 선수, 코치, 주치의, 물리치료사, 장비 담당자, 스태프 등에게 감사를 표한 호날두는 "이 느낌은 내 남은 인생 동안 간직할 것입니다. 오늘로 국가대표팀에서의 제 여정은 끝을 맺는다. 고개를 꼿꼿이 들고, 내가 걸어온 길에 자부심을 느끼며, 포르투갈을 위해 모든 것을 바쳤다는 것을 자각하며 나는 떠난다"며 "마데이라 섬에서 어린 시절 공을 쫓아다니던 소년 시절부터 시작된 꿈을 이룰 수 있게 해주셔서 감사하다. 등번호 7번은 영원히 제 마음속에 남을 것이다. 포르투갈은 언제나 제 안에 있을 것이다"라고 했다.

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2026년 북중미월드컵을 마치고 손 편지를 통해 아르헨티나 대표팀 은퇴를 발표한 '영원한 라이벌' 리오넬 메시(인터 마이애미)와 달리, 호날두가 은퇴를 결정하는 과정은 매끄럽지 않았다. 그는 지난 9~10월 A매치 기간에 호르헤 헤수스 포르투갈 대표팀 감독이 덴마크전에서 선발 명단에서 제외한다는 얘기를 전해듣고는 대표팀을 무단 이탈해 논란을 낳았다. 호날두는 장문의 SNS 글로 '날 징계하라'라고 밝혔고, 이에 응답하듯 포르투갈축구협회(FPF)가 지난달 호날두에게 출전정지 30일과 벌금 255유로(약 38만원) 징계를 내렸다. 하지만 '솜방망이 처벌'이라는 비판을 피할 수 없었다. 호날두의 복귀, '아름다운 이별'에 모든 초점이 맞춰져 있었다.

출처=ESPN

하지만 호날두는 '기습'적으로 은퇴를 발표해 버렸다. 이는 철저한 계획 하에 은퇴 발표 시점을 정한 것으로 보인다. 호날두의 출전정지 징계는 11월 A매치 데이를 앞둔 11일에 끝난다. 15일과 18일 덴마크, 웨일스와 유럽네이션스리그 경기에 나설 수 있는 '신분'이었다. 포르투갈 매체 '아 볼라' 보도에 따르면, 지난달 호날두와 의견 충돌을 일으킨 헤수스 감독은 호날두를 11월 명단에 발탁할 계획이었다. 사전에 정보를 입수한 호날두는 6일 대표팀 명단 발표를 하루 앞두고 은퇴를 발표했다.

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'아 볼라'는 "호날두는 페드로 프로엔카 FPF 회장에게만 사전에 대표팀 은퇴 사실을 알렸다. 헤수스 감독과는 이 문제에 대해 논의하지 않았다. 두 사람은 호날두가 대표팀을 떠난 9월 30일 이후 한 번도 대화를 나눈 적이 없다"라고 보도했다. 헤수스 감독은 호날두를 벤치에 앉히는 결정으로 축구계 안팎에서 거센 비판을 받는 상황이다. 그는 호날두 은퇴 발표 후 '카날11'과 인터뷰에서 "은퇴는 전적으로 그의 결정이다. 나는 그에게 계속 남아달라고, 내 곁을 지켜달라고 부탁했다. 그가 꼭 필요했기 때문이다. 하지만 이제는 호날두의 결정을 받아들여야 한다"라며 끝까지 붙잡으려고 했다고 말했다.

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호날두는 마지막까지 헤수스 감독 흠집내기에 혈안이 되어있다는 의심을 지울 수 없다. 'ESPN'에 따르면, 포르투갈 유니폼을 입고 234경기에 출전해 146골을 넣은 호날두는 '은퇴 경기'를 계획 중인데, 헤수스 감독이 함께하지 않는 조건을 내걸었다. 대신 2003년 자신을 A대표팀에 처음 호출한 루이스 펠리페 스콜라리 전 브라질 대표팀 감독이 지휘봉을 잡을 가능성이 제기된다. 아버지를 여위었을 스무살 당시 스콜라리 감독을 아버지처럼 따랐다. 2014년부터 2022년까지 가장 긴 시간을 함께보낸 페르난두 산투스 전 포르투갈 감독은 은퇴 경기 감독 후보에서 제외된 것으로 알려졌다. 둘은 유로 2016 우승을 합작했으나, 2022년 카타르월드컵 당시 산투스 감독이 호날두를 벤치에 앉힌 뒤로 사이가 틀어졌다.

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헤수스 감독은 "호나두는 세계적인 아이콘이자, 포르투갈을 대표하는 인물, 국가대표팀의 상징이다. 그는 지난 세월 동안 대표팀을 위해 정말 많은 것을 헌신했다. 포르투갈 청년들에게 영감을 주는 존재다. 그는 언제나 포르투갈 국민의 마음 속에, 그리고 대표팀 안에 남아있을 것이며, 영원히 포르투갈 축구의 기준점이 될 것"이라고 말했다. '아 볼라'는 "포르투갈 대표팀 유니폼을 입고 통산 1000골을 달성하겠다는 오랜 꿈을 내려놓게 되었다. 하지만 그가 1000골이라는 이정표에 도달하기 전에 축구 선수 생활을 완전히 마칠 생각은 없는 것으로 보인다"라고 밝혔다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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