"한국 제안 왔었다" 3년 전 깜짝 고백...기적의 명장. 이래서 거절했구나, EPL 리턴 추진

사진캡쳐=토크스포츠

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[스포츠조선 김대식 기자]과거 한국의 제안을 거절했던 라파 베니테즈 감독이 잉글랜드 복귀를 원하고 있다.

영국 매체 토크스포츠는 4일(한국시간) '베니테스 감독이 A매치 휴식기를 앞두고 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 4개 구단 감독들이 압박을 받는 상황에서 EPL 복귀를 원한다고 인정했다'고 전했다. 매체는 '전 리버풀 감독인 그는 2022년 에버튼에서 부임 6개월 만에 경질된 이후 잉글랜드 무대에서 감독직을 맡지 않고 있다'고 설명했다

매체는 '베니테즈 감독은 뉴캐슬, 첼시, 리버풀 시절을 포함해 잉글랜드 클럽들을 이끈 풍부한 경험을 가지고 있다'고 전했다. 이어 '잉글랜드 커리어 동안 FA컵, 유럽챔피언스리그, 유로파리그 등을 차지했다'고 덧붙였다.

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명장인 베니테즈 감독은 과거 발렌시아와 리버풀에서 세계적인 수준의 지도력을 보였던 인물이다. 특히 리버풀에서 이뤄낸 이스탄불의 기적은 대단했다. 첼시, 나폴리, 레알 마드리드, 뉴캐슬도 지도한 적이 있다. 중국 리그 경험도 있다. 매체는 '최근 감독직은 그리스의 파나티나이코스였으며, 2.5년 계약을 맺었으나 7개월 만인 지난 5월 사임했다'고 전했다. 또 '이후 이번 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 기술 그룹의 일원이 되어 경기를 분석하고 전술적 트렌드를 연구하며 보고서 작성에 기여하고 있다'고 밝혔다.

로이터연합뉴스

베니테스 감독은 화요일 토크스포츠 방송에서 복귀 가능성에 대한 질문을 받고 "지금은 UEFA에서 일하고 있지만, 선수의 특징과 구단의 스타일을 파악하기 위해 항상 경기, 특히 EPL 경기를 지켜보고 있다"고 말했다. 매체는 그의 발언을 이같이 전했다.

그는 "요전 날 유벤투스 대 나폴리 경기를 본 뒤 리버풀 대 아스널 경기를 보았는데 그 차이를 체감할 수 있었다. EPL의 치열함을 좋아한다"고 밝혔다. 이어 "문제는 적절한 프로젝트를 찾는 것"이라고 했다. 진행자가 그 프로젝트가 EPL에 있을지 묻자 "그렇다, 확실히 EPL라면 기쁠 것"이라고 답했다.

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나폴리 복귀 가능성에 대해서는 "나폴리는 좋은 곳이고 매우 좋은 추억을 가지고 있지만, 그곳에는 여전히 감독이 있다"고 말했다. 그는 "그래서 나는 가능성을 열어두고 있다. 프랑스 리그, 스페인 라리가, 이탈리아 세리에A, EPL를 시청하며, 이 리그들이 확실히 내가 가장 선호하는 리그"라고 덧붙였다.

베니테즈 감독은 한국과도 연이 있다. 뉴캐슬 시절에는 기성용을 지도했다. 2023년 파울루 벤투 감독이 떠난 후 새로운 감독을 찾던 한국의 제안을 받은 적도 있었다. 하지만 그는 유럽 빅리그를 선호해 거절한 바 있다.