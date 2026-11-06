맨유 억장 와르르, 역대급 배신 'HERE WE GO' 터진다...맨유산 라민 야말, 레알 마드리드 이적 초근접

사진=로마노 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자]맨체스터 유나이티드 최고 유망주가 레알 마드리드로 향한다.

유럽 이적시장 전문가인 파브리시오 로마노는 6일(한국시각) 개인 SNS를 통해 JJ 가브리엘과 레알 마드리드의 계약 체결이 임박했다고 전했다. 로마노는 "16세 유망주인 가브리엘이 자신을 노리던 모든 관심 구단에 최종 결정을 통보했다'고 밝혔다. 이어 '계약 조건이 마무리 단계에 접어듦에 따라 가브리엘은 오직 레알 마드리드만을 원하고 있다'고 설명했다.

가브리엘은 현재 맨유 최고 유망주다. 2010년생인 가브리엘은 맨유판 라민 야말이라고 평가받고 있다. 14살 때부터 현재 가브리엘은 3~4살 형들과 함께 맨유 18세 이하(U-18)팀에서 뛰었다. 지금은 유소년 레벨에서는 1살 차이가 엄청난 신체조건 차이로 다가온다는 걸 감안할 때 14살 선수가 U-18팀에서 뛰는 건 파격적인 월반이다.

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하지만 U-18 레벨에서도 가브리엘은 제대로 자신의 기량을 증명해냈다. 맨유는 당연히 가브리엘을 차세대 슈퍼스타로 키울 생각이었다. 1년 전 영국 데일리 메일은 '가브리엘은 맨유 유소년 아카데미에서 현재 가장 흥미로운 재능으로 평가된다. 가브리엘은 자신보다 네 살 많은 선수들과 맞붙어 지배적인 활약을 펼치고 있으며, 유럽에서 가장 주목받는 아카데미 선수 중 한 명이다. 14세인 그는 이번 시즌 1군 팀에 합류하기에는 아직 너무 어리지만, 구단은 그를 직접 만나 향후 경로를 논의하는 자리를 마련했다'고 설명했다. 맨유 구단 수뇌부도 제일 공들이고 있다는 걸 알 수 있다.

사진=로마노 SNS

하지만 이번 시즌 도중 가브리엘이 갑자기 이적을 요청했다. 1군 출전 약속이 지켜지지 않았다는 이유였다. 맨유는 당연히 그럴 생각이 없었다. 당시 영국 디 애슬레틱은 '맨유는 이 요청을 승인할 의사가 없으며 사태가 해결되기를 바라고 있다. 맨유 구단은 그가 뛰어난 재능임을 인정하고 있으며 그를 잔류시키기 위해 노력 중'이라고 전했다.

그러나 가브리엘은 레알 마드리드 이적을 선택했다. 로마노는 'Here we go'라는 특유의 문구와 함께 곧 발표될 예정이라고 전했다. 맨유가 가장 공들여온 유망주가 레알 마드리드를 택하면서 맨유로서는 배신을 당한 셈이 됐다.

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만약 가브리엘이 떠난다면 맨유는 이적료도 받지 못한다. '이적이 현실화될 경우, 맨유는 국제축구연맹(FIFA) 계산법에 따른 훈련 보상금만 받을 수 있게 된다'며 '이는 보통 수십만 파운드 수준에 불과하다'고 전했다. 가브리엘은 구단을 떠나겠다는 의사를 제출한 뒤에 훈련을 불참했다.