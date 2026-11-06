충격 폭로, '주급 7억3천' 발롱도르 재계약 해리 케인, 토트넘 복귀 가능 '우선 협상권 유지'

사진=bristolcoper00

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[스포츠조선 김대식 기자]토트넘이 해리 케인의 바이에른 뮌헨 재계약에도 우선 협상권을 유지한다.

영국 텔레그래프는 5일(현지시간) 단독 보도에서 '케인이 유럽 최고 수준의 연봉 조건으로 바이에른과 새 계약에 서명했음에도 토트넘 홋스퍼는 우선 협상권을 여전히 유지하고 있다'고 전했다. 매체는 '바이에른이 케인을 2029년까지 묶어두는 계약을 맺었으며 주급은 약 40만파운드(약 7억원)로 추정된다'고 전했다.

텔레그래프는 '2023년 이적 당시 토트넘이 계약 내용의 변경이나 연장과 관계없이 독일 클럽에서의 전체 재직 기간을 아우르는 우선 협상권을 협상해 냈고, 이 합의는 케인의 새 계약과 별개로 유효하다'고 전했다.

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텔레그래프는 '이 조항은 바이에른이 케인의 매각에 동의하고 케인 본인이 토트넘 복귀를 원할 경우에만 적용된다'며 '바이에른은 현재 케인을 접근 불가 자원으로 분류하고 있는 것으로 전해졌다'고 전했다. 우선 협상권에 고정 이적료(바이아웃)는 정해져 있지 않다.

AFP연합뉴스

텔레그래프는 '라이벌 구단이 바이에른과 이적료에 합의하면 토트넘은 동일 금액을 제시할지 결정해야 하며, 33세가 된 케인이 북런던 복귀를 선호하기를 기대해야 한다'고 전했다. 매체는 '루이스 가문 소유의 토트넘은 감당할 수 있는 금액이라면 케인을 다시 영입할 기회를 주저 없이 잡을 것'이라고 전했다.

토트넘은 케인을 복귀시킬 수 있는 조항이 있지만 문제는 케인의 마음이다. 매체는 '케인이 향후 친정팀 복귀를 염두에 두고 있다는 정황은 없다'고 전했다.

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케인은 지난달 미국에서 커리어를 마무리하거나 미국 미식축구(NFL) 전문 키커에 도전할 가능성을 열어둔 바 있다. 텔레그래프는 '케인의 측근들은 바이에른과의 계약 및 독일 클럽에서의 커리어 외의 다른 말들은 그저 잡음일 뿐이라고 일축하고 있다'고 전했다.

AFP연합뉴스

케인은 재계약 후 "바이에른은 제 집처럼 편안하다. 구단과 팬들, 그리고 뮌헨이라는 도시를 사랑한다"라고 밝혔다. 이어 "꼭 남고 싶었다. 이제 미래를 기대하고 있으며, 이 위대한 클럽과 함께 더 많은 우승 트로피를 들어 올리고 싶다"라고 말했다.

텔레그래프는 '케인이 2023년 이적료 8,600만 파운드에 바이에른으로 이적했으며, 지난 시즌 51경기에서 클럽 신기록인 61골을 넣어 더블(2관왕)을 이끌고 발롱도르를 수상했다'고 전했다.