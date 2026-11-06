[단독]'애제자' 박지성 이영표, '韓 축구영웅' 히딩크 감독 '팔순 잔치' 초대 받아 암스테르담行…'히딩크 무릎수술' 송준섭 박사도 '초대'

프로축구 K리그 올스타전 K리그 올스타와 팀 박지성의 경기가 25일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 경기전 히딩크 감독이 박지성에게 축하 꽃다발을 전달하고 있다.상암=최문영 기자 deer@sportschosun.com /2014.07.25/

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[스포츠조선 윤진만 기자]'대한민국 축구의 영웅' 거스 히딩크 전 한국 축구 대표팀 감독(79)의 성대한 '팔순 잔치'에 박지성 등 애제자와 '찐인연'들이 초대를 받았다.

히딩크 감독은 8일(현지시각) 네덜란드 암스테르담의 암스테르담 호텔에서 80세 생일 기념 파티를 연다. 1946년 11월8일생인 히딩크 감독은 8일, 팔순을 맞는다. 히딩크 감독측은 이 뜻깊은 순간을 함께 보내고 싶은 지인들에게 초대장을 보냈고, 초대장 리스트에 일부 한국인들이 이름을 올린 것으로 확인됐다. 2002년 한-일월드컵 당시 히딩크 감독의 지도를 받으며 4강 신화를 이끈 애제자 박지성 JS파운데이션 이사장, 이영표 KBS 축구 해설위원이 대표적이다. 영국 런던에 거주 중인 박지성은 런던에서 암스테르담행 비행기에 오를 예정이다.

히딩크 감독과 박지성 이영표는 떼려야 뗄 수 없는 '사제지간'이다. 히딩크 감독은 한-일월드컵을 앞두고 당시 무명에 가까웠던 신인 박지성을 발굴해 4강 신화의 주역으로 키웠다. 월드컵 후 네덜란드 PSV 에인트호번 지휘봉을 잡은 히딩크 감독은 박지성 이영표에 '러브콜'을 보내 유럽 진출의 길을 열어줬다. 히딩크 감독의 지도를 받으며 빠르게 성장한 박지성 이영표는 2005년 나란히 잉글랜드 프리미어리그 클럽 맨유, 토트넘에 입단하며 한국인 유럽파의 새로운 지평을 열었다. '해버지(해외축구 아버지)' 박지성은 자신의 축구 인생에서 가장 큰 영향을 끼친 인물로 늘 주저 없이 히딩크 감독을 꼽곤 했다. 박지성 이영표는 모처럼 네덜란드를 찾아 '은사'와 잊지 못할 하루를 보내게 됐다.

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가삼현 전 대한축구협회 사무총장과 거스 히딩크 감독. 스포츠조선DB

송준섭 강남제이에스병원 대표원장(왼쪽)과 거스 히딩크 감독.

비축구인 출신 중엔 가삼현 대한축구협회(KFA) 전 사무총장, 국가대표팀 주치의 출신 송준섭 강남제이에스병원 대표원장 등이 초대를 받았다. 가삼현 전 총장은 2000년 당시 히딩크 감독의 대표팀 사령탑 선임을 주도한 인물로 잘 알려졌다. 장장 16년간 국제부장, 대외협력국장, 사무총장 등을 지내며 KFA의 '브레인' 역할을 맡은 가 전 총장은 2009년 현대중공업으로 복귀해 HD현대중공업 대표이사, HD한국조선해양 부회장 등을 지냈다. 한-일월드컵 이후로도 히딩크 감독이 국내에 방문하면 함께 식사를 하며 교분을 나눴다. 암스테르담은 가 전 총장이 2000년 11월 히딩크 감독과 협상을 벌인 도시여서 이번 만남은 더 특별한 의미를 더한다.

'국가대표 주치의' 송준섭 원장도 히딩크 감독과 깊은 인연을 지녔다. 줄기세포 연골재생 세계적 권위자인 송 원장은 한-일월드컵 당시 히딩크 감독의 무릎 관절염 치료를 담당한 것을 인연으로 2014년 히딩크 감독의 수술을 직접 집도했다. 히딩크 감독은 송 원장이 한국 식약처가 허가한 줄기세포 치료제로 수술한 '1호 환자'다. 송 원장은 히딩크 감독 수술에 성공한 이후 3200 케이스를 집도했다. 송 원장에게만 두 차례 무릎 수술을 받은 히딩크 감독은 70세가 훌쩍 넘은 나이에도 골프를 치고 테니스를 즐겼다. 히딩크 감독은 자신의 무릎에 '청춘'을 선물한 송 원장도 잊지 않고 초대장을 보냈다.

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한국을 제2의 고향처럼 여기며 살아온 히딩크 감독이 생일잔치에서 만날 애제자에게 어떤 메시지를 남길 지도 관심이다. 암흑기에 놓인 한국 축구는 기적을 선물한 히딩크 감독의 조언이 필요한 시기다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com