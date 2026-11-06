대충격 '480만' 포르노 스타 때문에 'EPL 우승 구단' 초대형 논란..."이게 지금 우리의 현실인가?" 극대노 폭발

사진캡쳐=텔레그래프

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[스포츠조선 김대식 기자]레스터 시티 팬들이 메인 스폰서의 새 앰버서더 발탁에 격노했다.

영국 매체 텔레그래프는 5일(한국시간) '레스터 시티의 메인 유니폼 스폰서 BC Game이 러시아 출신 성인물 크리에이터 에바 엘피를 앰버서더로 발탁하자 팬들이 거세게 분노하고 있다'고 전했다. 매체는 2년 넘게 레스터 시티의 유니폼 스폰서를 맡아온 이 온라인 카지노 업체가 이번 주 엘피와의 파트너십을 공개했다고 설명했다.

텔레그래프는 '성적 암시가 가득한 홍보 영상에는 엘피가 배달원으로부터 업체와의 계약서가 담긴 상자를 전달받는 모습이 담겼다'고 전했다. 엘피는 인스타그램 팔로워 480만 명을 보유한 성인물 스타다.

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레스터 팬 서포터즈 단체 폭시스 트러스트는 성명을 내고 "BC Game은 이제 '세계적인 콘텐츠 크리에이터이자 이스포츠 명사'인 에바 엘피와의 새로운 파트너십을 발표했다. 그런데 그녀는 하필이면 세계적인 포르노 스타다"라고 분노했다. 이어 "도박과 포르노그래피 모두 사람들의 삶, 특히 젊은이들의 삶에 파멸적인 영향을 미칠 수 있다"며 "이것이 과연 지금 우리의 모습인가"라고 반문했다. 텔레그래프는 '구단이 베팅 업체와 손잡은 순간부터 레스터가 가치관을 버리고 있다고 느꼈다는 것이 단체의 입장'이라고 전했다.

로이터연합뉴스

단체는 BC Game이 영국 내 영업 라이선스가 없는 업체라는 점도 짚었다. 매체는 '시즌 종료 후 설문조사에서 팬의 73%가 이 관계를 부정적으로 느꼈고 만족한다는 응답은 5%에 그쳤다'고 전했다. 폭시스 트러스트는 "레스터 유니폼을 구매하실 계획이라면 BC Game 로고가 없는 제품을 선택해달라"고 팬들에게 당부했다.

구단은 성명에서 "이러한 우려를 BC Game 측에 직접 전달했으며, 상호 수용 가능한 해결책을 모색하기 위해 협의를 지속하고 있다"라고 밝혔다. 텔레그래프는 'BC Game이 2024년 12월 영국 내 영업 라이선스를 박탈당했으나 해외에서는 계속 운영 중'이라고 전했다.

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알리 무한나드 BC Game 최고경영자(CEO)는 "에바는 진정한 열정과 꾸준한 콘텐츠 제작을 통해 게이밍 및 이스포츠 커뮤니티와 놀라운 관계를 구축해 왔다"며 성인물 스타를 엠버서더로 발탁한 이유를 설명했다. 이어 "그녀의 라이브 스트리밍은 역동적이고 매력적이어서, 이스포츠와 인터랙티브 엔터테인먼트 전반으로 당사의 입지를 확장하는 데 자연스럽게 어울리는 인재"라고 덧붙였다.

한편 매체는 '2016년 5000대 1의 기적으로 프리미어리그 우승을 차지한 레스터가 BC Game과 계약 2년 만에 연이은 강등을 겪어 현재 3부 리그 10위에 머물러 있다'고 덧붙였다.