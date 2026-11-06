[공식발표] '충격의 도가니' 일본 혼란 그 자체, 감독 교체 완전 꼬였다...내정 감독 "아무것도 정해진 게 없다"

사진캡쳐=니칸스포츠

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[스포츠조선 김대식 기자]일본축구협회는 2027년 아시안컵 연기로 혼란에 빠졌다.

일본축구협회는 6일 도쿄에서 기자회견을 열고 스페인-이집트 원정(8일~18일)에 나설 21세 이하(U-21) 일본 대표팀 명단을 발표했다. 오이와 고 감독은 아시안컵 연기에 따른 내년 활동 계획에 대해 신중한 입장을 밝혔다.

지난 3일 아시아축구연맹(AFC)은 사우디아라비아의 정세 불안을 이유로 내년 1월 개막 예정이던 아시안컵의 연기를 결정했다. 대회는 내년 12월 말부터 2028년 1월 초까지 열리는 것으로 변경됐다.

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일본축구협회는 기존 일정까지 모리야스 하지메 감독에게 맡긴 후에 내년 3월부터 오이와 감독에게 지휘봉을 넘길 계획이었다. 하지만 대회 연기로 모든 게 꼬였다. 현재 U-21를 지휘하고 있는 오이와 감독은 2028년 LA 올림픽까지 두 팀을 겸임할 계획이었는데, 국가대표팀 아시안컵과 LA 올림픽 예선으로 치러지는 U-23 아시안컵 일정이 겹치게 됐다. 두 팀을 겸임하는 건 몰라도, 두 대회를 동시에 치르는 건

스포츠조선DB

불가능하다. 교통정리를 새로 해야 하는 일본축구협회다.

아직 아무것도 정해지지 않은 일본이다. 오이와 감독은 "내년 활동 일정에 대해서는 아시안컵이 연기된다는 점 등 다소 변칙적인 상황이 발생했기 때문에, 이를 확실히 인지한 상태에서 우리 팀도 어떤 식으로 활동해 나갈지 결정할 생각이다. 따라서 현시점에서 정해진 것은 아무것도 없다"고 말했다.

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이어 오이와 감독은 "가정의 이야기이므로 아직 아무것도 정해지지 않았다. 이에 대해 우리가 지금 당장 무언가를 할 수 있는 상황도 아니다. 일정이 확실히 확정된 이후에 여러 가지를 결정해 나가고자 한다"고 대답했다. U-23 아시안컵이 미뤄질 수 있다는 이야기가 나오고 있는 상황이기도 하다.

AP연합뉴스

모리야스 감독이 더 지휘봉을 잡을 가능성은 낮은 것으로 알려졌다. 12월 30일 파나소닉 스타디움 스이타에서 계획되어 있는 일본 대표팀의 국제 친선경기에 대해 야마모토 마사쿠니 기술위원장은 "A대표팀의 활동으로서 모리야스 감독 체제 아래 실시하는 방향으로 최종 조정하고 있다"고 설명했다.

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이를 두고 일본 매체 주니치는 '이번 친선경기가 개최된다면 8년 넘게 일본 대표팀을 이끌어온 모리야스 감독의 마지막 지휘가 된다'고 했다.

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반면 한국은 대회 연기가 다행인 수준이다. 임시 감독 로베르트 모레노와의 계약을 억지로 연장할 필요가 없어졌다. 현재 문제가 되고 있는 대표팀 선수단의 잡음도 해결할 수 있는 시간을 벌었다.