'손흥민 우상'의 오피셜 발표, 말년 호날두는 포르투갈 대표팀의 발목을 잡는 존재였다…유명기자의 '일침'

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출처=크리스티아누 호날두 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]유럽의 저명한 축구기자가 포르투갈 국가대표팀 7번 유니폼을 반납한 '슈퍼스타' 크리스티아누 호날두(알 나스르)를 향해 일침을 가했다.

조너선 윌슨은 6일(한국시각), 영국 일간 '가디언'에 기고한 '호날두는 미련을 버리지 못한 위대한 선수 중 최근 사례'라는 제하의 칼럼에서 호날두가 포르투갈의 짐이 되는 존재였으며, 더 위대해지려면 더 일찍 은퇴했어야 한다고 강조했다.

윌슨은 "호날두가 국가대표팀에서 은퇴했다는 소식은 필연적으로 슬픔을 자아낸다. 그가 수비를 가볍게 따돌리는 모습, 목을 강하게 뻗으며 헤더 골을 터뜨리는 장면을 더 이상 볼 수 없다는 사실이 슬프다. 또한 위대한 선수의 경력 끝자락을 마주하는 것은, 결국 모든 것이 언젠가 지나가고 사라진다는, 인간의 유한함을 일깨워주기에 슬프기도 하다"며 "하지만 그가 은퇴 시기를 매우 잘못 선택했다는 점에서도 슬픔을 느낀다. 적어도 최근 세 번의 대회 종안, 호날두는 포르투갈 대표팀의 발목을 잡는 존재처럼 보였기 때문"이라고 적었다. 호날두는 5일 개인 채널을 통해 23년간 지속된 대표팀 생활에 마침표를 찍는다고 발표했다.

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윌슨은 계속해서 "2022년 월드컵 당시, 페르난두 산투스 감독은 늦게나마 스위스와의 16강전에서 호날두를 선발 명단에서 제외하는 결단을 내렸다. 그러자 포르투갈은 그동안 부족했던 유연하고 매끄러운 경기력을 보여주기 시작했고, 호날두 대신 출전한 곤살루 하무스가 해트트릭을 기록했다. 이는 호날두의 시대가 저물었음을, 혹은 그가 이제는 경기 흐름을 바꿀 수 있는 조커 역할로 물러나야 함을 보여주는 명백한 중거처럼 보였다"라고 밝혔다.

이어 "그러나 그 경기 막판에도 관중석의 절반은 호날두의 이름을 연호했다. 포르투갈팬도 있었지만, 상당수는 관광객이었다. 그들은 경기 결과, 누가 다음 라운드에 어느 팀이 진출하는지에는 별 관심이 없었다. 그저 유명한 선수가 자신의 트레이드 마크와 같은 플레이를 펼치는 모습을 보고 싶었을 뿐이다. 경기 막바지 호날두는 골을 넣었지만, 누가 봐도 명백한 오프사이드였다. 그는 오프사이드라는 것을 알고 있었지만, 팬들이 무엇을 원하는지도 잘 알았다. 그래서 그는 '시우(Siuuuuu)' 세리머니를 펼쳤고, 그날 밤 가장 큰 환호를 받았다. 이는 마치 라스베이거스 시절 후기의 엘비스 프레슬리를 보는 것 같았다"라고 했다.

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윌슨은 "선수가 이 정도의 유명세를 누리고, 움직임이 아무리 둔해져도 여전히 그 자체가 하나의 '쇼'가 되는 상황이라면, 은퇴 시기를 결정하기란 훨씬 더 어려워질 수 밖에 없다. 포르투갈의 가장 강력한 '소프트 파워' 수출품인 호날두(의 대표팀 이탈)는 정치적인 문제로까지 번졌다. 한 내각 장관은 호날두가 창출하는 막대한 수익과 포르투갈이라는 국가 브랜드에 갖는 의미를 고려할 때, 그를 대표팀에서 제외해선 안된다고 공개적으로 언급했다. 포르투갈은 세계적인 슈퍼스타가 넘쳐나는 나라는 아니다"라고 했다.

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윌슨은 호날두가 유로 2024 슬로베니아전에서 페널티킥을 실축한 뒤 흘린 눈물로 모든 초점을 자신에게 맞춰지게 만든 점, 그의 마지막 월드컵 경기인 북중미월드컵 스페인전에서 역습 속도가 부족해 기회를 날린 점을 꼬집었다. "그토록 폭발적인 기량을 자랑하던 선수가 이런 처지가 된 것을 지켜보는 것은 거의 고통스러울 지경이었다"라고 했다. 결국 호르헤 헤수스 포르투갈 감독이 네이션스리그에서 호날두를 노르웨이전에 투입하지 않았고, 그 후 호날두는 대표팀을 무단 이탈했다. 윌슨은 "호날두는 자신이 출전 시간을 보장받았다고 주장했지만, 설령 그런 합의가 있었더라도 상황에 맞춰 대응해야 할 감독의 권한을 부정하는 건 터무니 없는 일이다. 호날두의 무단 이탈은 지나친 자기애가 어떻게 판단력을 흐릴 수 있는지를 보여주는 사례"이라고 꼬집었다.

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윌슨은 "이번 은퇴가 헤수스 감독을 몰아내기 위한 일종의 권력 투쟁이 아니라고 가정한다면, 상황은 여기서 마무리된다. 255유로의 벌금과 30일간의 출전 정지 징계가 내려졌는데, 공교롭게도 이 기간에 포르투갈의 A매치는 없었다"며 "호날두는 에우제비우와 함께 포르투갈 역대 최고의 선수 자리를 다투는, 시대를 초월한 위대한 선수, 비범한 선수였다. 하지만 이처럼 길게 이어진 작별 과정은 그의 유산에 분명한 오점을 남겼다. 전성기 시절에는 혼자 힘으로 경기를 승리로 이끌었지만, 말년에는 오히려 국가대표팀에 짐이 되는 존재로 전락했다. 그의 선수 경력은 분명 위대했지만, 조금 더 일찍 마침표를 찍었더라면 훨씬 더 위대하게 남았을 것"이라고 말했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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