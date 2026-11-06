손흥민 후계자 어디 없나요? 토트넘 심각 사태...제2의 SON 영입 매번 실패, 또 후계자 찾기

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]토트넘은 제2의 손흥민을 찾고 있지만 여전히 쉽지 않다.

영국 디 애슬레틱은 6일(한국시간) 팬 질문에 답하는 Q&A 코너에서 데이비드 온스테인 기자가 히샬리송의 거취와 토트넘의 스트라이커 영입 상황을 언급했다고 전했다. 온스테인 기자는 "히샬리송은 현재 토트넘 선수단 명단에 포함되어 있지 않으며, 제가 취재한 바에 따르면 양측 모두 그가 구단을 떠나 다른 곳에서 커리어를 이어갈 수 있도록 해결책을 찾기 위해 노력하고 있다"고 말했다.

온스테인 기자는 "1월 이적시장에서 어떤 일이 일어날지 지켜봐야 하겠지만, 현재로서는 그가 토트넘에서 미래를 가져가거나 다시 선수단에 복귀할 가능성은 없어 보인다"고 설명했다. 이어 토트넘의 스트라이커 영입에 대해 "이상적인 상황이라면 향후 10년간 팀의 최전방을 책임져 줄 새로운 스트라이커를 영입하고 싶어 한다는 점은 매우 명확하다고 생각한다"고 밝혔다.

Advertisement

토트넘의 투자 의지에 대해서도 언급했다. 온스테인 기자는 "최근 구단 수뇌부와 경영진의 행보를 보면 이적시장에서 큰돈을 투자하고 과감히 지출할 준비가 되어 있음을 확인할 수 있다"고 말했다. 또 로베르토 데 체르비 감독 체제에서 토트넘이 이적료와 연봉에 대규모 투자를 감행해 왔고 구단의 야망도 매우 높다면서 "이적시장에 완벽한 후보가 나타난다면 구단이 그를 노리지 않을 이유는 없다고 본다"고 덧붙였다.

다만 현실은 녹록지 않다. 온스테인 기자는 "우리가 사는 세상은 이상적이지 않으며, 꿈꿔온 최상의 시나리오가 존재하지 않을 수도 있다"고 지적했다. 그는 지난 여름 이적시장에서 스트라이커와 연결됐던 최정상급 구단들의 사례를 들었다. 바르셀로나는 아스널로부터 가브리엘 제수스를 영입했지만, 아스널은 아틀레티코 마드리드의 훌리안 알바레스 등 수많은 이적설에도 해당 포지션을 보강하지 못했다. 선수 영입 거래가 훨씬 수월하다고 여겨지는 여름 이적시장에서조차 이런 상황이었다는 것이다.

온스테인 기자는 "이는 최전방 스트라이커 포지션이 현재 이적시장에서 매우 까다롭고 고질적인 난제임을 보여준다"고 말했다. 그러면서 질문자에게 오히려 "어떤 후보 선수들의 이름을 염두에 두고 계신가요?"라고 되물었다. 손흥민이 떠난 뒤에도 새로운 스트라이커를 찾고 있는 토트넘이다. 손흥민이 있을 때도 히샬리송, 도미닉 솔란케를 영입했지만 두 선수 모두 토트넘 주전 스트라이커로서 불합격점을 받았다. 이번 시즌 데려온 오마르 마르무쉬도 아직은 잠잠하다. '제2의 손흥민'을 찾는 일은 여간 쉽지 않은 숙제로 남았다.