'공개 선언' 황희찬 최악은 없다, 감독 교체 가능성 전격 차단...단장이 직접 인정, 강등권 추락에도 "몇 달 동안 고용 보장"

사진=황희찬 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]황희찬의 입지가 흔들릴 가능성이 줄어들었다. 샬케가 미론 무슬리치 감독의 자리를 보장해줄 예정이다.

독일의 푸스발트랜스퍼는 5일(한국시각) '프랭크 바우만 샬케 단장은 무슬리치 감독에 대해 장기적인 계약을 보장했다'고 보도했다.

샬케는 올 시즌 분데스리가에서 어려움을 겪고 있다. 8라운드까지 치른 시점, 1승3무4패에 그친 샬케는 승점 6점 획득으로 강등권인 17위에 위치해 있다. 최근 경기력과 분위기를 고려하면 자칫 부진이 길어질 수 있는 상황, 분위기 반전이 절실하다. 무슬리치 감독의 입지도 흔들릴 수 있는 위기다. 2025~2026시즌 샬케의 분데스리가 승격을 이끈 감독이지만, 다시금 강등의 그림자가 드리워진다면 부진에 대한 압박은 피할 수 없었다.

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사진=X 캡처

하지만 구단의 입장은 단호해 보인다. 바우만 샬케 단장은 최근 독일 빌트와의 인터뷰에서 무슬리치의 입지에 대해 단호한 입장을 내놓았다. 그는 "분명히 말씀드리지만, 앞으로 몇 주, 몇 달 동안 무슬리치 감독에 대한 논의는 없을 것이다"며 "우리는 함께 발전해 나갈 수 있다는 확신과 믿음을 가지고 있다"고 밝혔다.

바우만은 도리어 "우리는 선수단에 큰 자신감을 가지고 있다. 하지만 겨울 이적 시장에서 우리 팀에 도움이 될 수 있고 영입 가능한 선수가 있다면, 이전 이적 시장들처럼 반드시 영입할 방법을 찾을 것이다"며 겨울 보강을 다짐하기도 했다. 무슬리치로서는 결국 주어진 기회에서 팀을 반등시키는 과제를 수행하는 것이 가장 중요할 전망이다.

로이터연합뉴스

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한편 무슬리치 감독의 입지가 보장되며, 황희찬 또한 당분간은 팀 내 입지가 보장될 수 있을 것으로 보인다. 황희찬은 지난여름 이적시장에서 샬케로 향하며 극적으로 빅리그 잔류에 성공했다. 부상과 부진으로 두 시즌 내내 5골에 그쳤다. 부진한 공격수, 높은 주급이라는 조건 탓에 팬들의 여론도 좋지 못했다. 더욱이 울버햄튼이 강등당하며 2부로 추락할 위기까지 맞이했다. 다행히 여름 이적시장 종료 직전 샬케의 구애 덕분에 분데스리가로 향했다.

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다만 아직까지 활약은 기대 이하다. 아직까지 샬케에 녹아들지 못하고 있다. 이런 상황에서 최근 황희찬은 경기 도중 대기심과 팀 닥터를 밀치는 행동으로 논란의 중심에 서기도 했다. 푸스발트랜스퍼는 황희찬에 대해 '빠른 속도와 풍부한 잉글랜드 프리미어리그 경험을 갖춘 공격수 황희찬은 투지 넘치는 플레이로 다양한 시도를 하지만, 샬케에서의 첫 시즌에서는 이렇다 할 성과를 내지 못하고 있다. 다른 공격수들과 마찬가지로, 그는 결정적인 득점 기회를 만들어내지 못하고 있다'고 지적했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com