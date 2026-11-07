[오피셜]초대형 '공식발표', '손흥민 대체자' 안 하길 잘했다...하피냐, 바르셀로나와 재계약 확정 "2030년 6월까지 연장"

사진=바르셀로나 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 대체자로도 고려됐던 선수가 이제는 바르셀로나에서 역사를 쓰고 있다. 재계역으로 활약할 기간까지 늘렸다.

바르셀로나는 6일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '하피냐는 2030년까지 바르셀로나 선수로 남을 것이다'고 공식 발표했다.

바르셀로나는 '하피냐와 2030년 6월 30일까지 계약을 연장하기로 합의했다'며 '하피냐는 2022~2023시즌에 바르셀로나에 입단했고, 이후 190경기에 출전해 94골을 넣었다. 리그 우승 3회 ,코파 델 레이 우승 1회, 스페인 슈퍼컵 우승 3회 등을 기록했으며, 바르셀로나 역사상 네 번째로 많은 경기에 출전한 브라질 선수로 이름을 올렸다'고 전했다.

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사진=바르셀로나 SNS 캡처

2021~2022시즌 당시 리즈 소속으로 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 맹활약하며 이름을 알리기 시작했던 하피냐는 여러 팀의 구애에도 불구하고 바르셀로나의 손을 잡으며 라리가로 떠났다. 바르셀로나 이적 이후 곧바로 실력을 뽐낸 것은 아니었다. 첫 시즌 공식전 50경기에 출전해 10골 12도움을 기록했지만, 경기력 문제가 발목을 잡았다. 두 번째 시즌에는 출전 경기도 37경기로 줄었으며, 10골 11도움을 적립하고도 경기 영향력이 떨어지는다는 평가가 자주 등장했다.

한지 플릭 감독의 부임이 전환점이었다. 하피냐는 플릭 감독 체제에서 윙어와 공격형 미드필더 등을 소화하며 기량을 끌어올렸다. 최전방까지 소화하는 다재다능함을 선보였다. 하피냐는 이후 2024~2025시즌 당시 57경기 34골22도움으로 맹활약했다. 지난 시즌은 부상이 있었음에도 33경기에서 21골-7도움으로 제몫을 다했다. 올 시즌도 마찬가지다. 13경기 19골, 바르셀로나 이적 이후 가장 뜨거운 득점 페이스를 선보이고 있다. 바르셀로나는 하피냐의 맹활약과 함께 그와 계약을 체결하며 동행을 연장했다.

AFP연합뉴스

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바르셀로나의 이적설 속 주인공이 되는 경우도 잦았다. 재정적인 문제를 안고 있는 바르셀로나의 상황에 따라 하피냐가 매각될 수 있다는 소식은 이적시장마다 등장한 소재였다. 지난해 여름에는 토트넘의 영입 대상으로 등장하기도 했다. 손흥민이 떠난 공격진의 키로 노릴 수 있다는 관심이었다. 하지만 하피냐는 바르셀로나를 떠나지 않았고, 실력을 증명하며 스스로 재계약까지 체결하는 성과를 거뒀다.

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하피냐는 계약 체결 이후 "개인적으로나, 팀으로서나 구단을 위해 이뤄낸 모든 것에 자부심을 느낀다. 앞으로도 오랫동안 구단에 남아 몸 상태가 허락한다면 계속해서 좋은 활약을 펼치고 싶다. 나는 구단을 위해 할 수 있는 모든 것을 다 할 것이다"며 "구단을 위해 최선을 다하고 바르셀로나 팬들의 마음속에 자리 잡고 싶다. 처음 2년 동안은 지금과 같은 내 모습을 상상도 못 했다. 이 구단을 위해 무엇을 할 수 있고 무엇을 줄 수 있는지 알고 있었다. 내 노력과 좋은 결과를 내고자 하는 열망을 믿었다"고 밝혔다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com