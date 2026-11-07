'韓 축구 대형 악재' 이영표-손흥민-양민혁, 그 다음 차례 노렸는데...'국가대표 공격수' 오현규, 토트넘행 암초 "감독이 이적 차단"

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[스포츠조선 이현석 기자]오현규의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 이적 가능성이 암초를 만났다.

영국의 투더래인앤백은 3일(한국시각) '토트넘은 베식타스 공격수 영입에 차질이 생겼다'고 보도했다.

투더래인앤백은 '토트넘은 이번 시즌 공격진에 약점이 있다'며 '겨울 이적시장에서 공격수 영입을 추진할 것으로 보인다. 주니어 크루피는 여름 이적 시장 동안 토트넘의 최우선 영입 대상이었지만, 프리시즌에 큰 부상을 당하며 차질을 빚었다. 베식타스의 공격수 오현규에게도 관심을 보이고 있다. 다만 영입은 실패할 가능성이 커 보인다. 빈센조 이탈리아노 감독은 2029년 여름까지 계약이 되어 있는 오현규를 잔류시키고 싶어하는 것으로 알려졌다'고 전했다.

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오현규는 앞서 빅리그 이적이 좌절된 바 있다. 당시 오현규는 슈투트가르트가 닉 볼테마데의 공백을 채우기 위해 영입에 무려 2000만 유로 수준의 이적료를 지불할 의사를 밝히며 이적이 진행됐었다. 다만 메디컬테스트 이후 갑작스럽게 이적이 결렬되며, 문이 닫히고 말았다.

이후 빅리그 이적이 좌절된 오현규는 헹크를 떠나 베식타스에서 재능이 만개했다. 데뷔 이후 3경기 연속골을 시작으로, 후반기를 16경기 8골 2도움의 뛰어난 성적으로 마쳤다. 베식타스에서의 활약과 함께 맨유, 토트넘 등의 관심이 언급되는 등 오현규의 주가도 치솟았다. 겨울 이적시장을 앞두고는 토트넘의 관심이 다시 시작되며 EPL 이적 가능성에 관심이 쏠렸다.

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오현규로서는 감독 잔혹사를 극복하기 위해선 이적이나, 입지 변화 등의 계기가 필요한 상황이다. 지난 2022~2023시즌 셀틱 이적으로 처음 유럽 무대에 발을 들였던 오현규는 첫 시즌 21경기 7골로 준수한 활약을 펼쳤지만, 셀틱에 브랜던 로저스 감독이 새롭게 부임하며 상황이 달라졌다. 이후 벨기에 무대에 입성한 후에도 2024~2025시즌 초반에는 새롭게 주전 공격수로 도약했으나, 갑작스러운 감독 교체로 어려움을 겪었다.

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베식타스에서도 상황이 다르지 않았다. 감독 교체가 또 발목을 잡았다. 세르겐 얄츤 감독이 팀을 떠났고, 이후 오현규는 이탈리아노 감독 체제에서 두샨 블라호비치가 영입되며 주전 자리를 잃었다. 이런 상황에서 EPL의 관심은 도약이자, 주전으로 나설 기회였다. 하지만 이탈리아노 감독은 이마저도 차단한 것으로 보인다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com