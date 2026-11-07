감독 '오피셜' 폭탄 발언, '韓 국가대표' 카스트로프 9분 출전했는데..."선수들 실수 때문에 패배, 퇴장이 결정적"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]옌스 카스트로프가 팀의 패배를 막지 못했다. 감독은 선수들의 경기력을 꼬집었다.

묀헨글라트바흐는 7일(한국시간) 독일 함부르크의 폴크스파르크슈타디온에서 열린 함부르크와 2026~2027시즌 독일 분데스리가 9라운드에서 1대3으로 패배했다.

묀헨글라트바흐는 개막 이후 7연패라는 극심한부진 이후 1승1무를 거두며 반등하는 듯 했지만, 9라운드에서 함부르크에 패하며 최하위에 머무르게 됐다. 17위 샬케와도 여전히 승점은 2점 차다.

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이날 경기에서 카스트로프도 출전했다. 지난 파더보른전에서 교체로 13분가량을 소화하며, 부상 복귀전을 치른 카스트로프다. 지난 8월 어깨 수술을 받으며 장기 결장이 예고됐던 카스트로프는 약 3개월에 가까운 재활 끝에 최근 복귀했다. 카스트로프는 함부르크를 상대로는 후반 36분 교체로 출전했다. 다만 별다른 활약 없이 오히려 거친 파울로 경고만 받으며 경기를 마쳤다.

묀헨글라트바흐는 전반 11분 미로 무헤임에게 선제 실점을 허용한 후 전반 44분 터진 동점골로 다시 경기를 원점으로 돌렸다. 하지만 후반 4분 나온 퇴장이 변수였다. 묀헨글라트바흐 수비수인 이타쿠라 고가 무리한 파울로 경고 누적 퇴장을 당하며 단숨에 수적 열세 상황에 놓이게 된 묀헨글라트바흐는 이후 후반 14분 샤피크 난자, 후반 25분 알베르트 그뢴베크에게 연속 실점을 헌납해 무너졌다.

EPA연합뉴스

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알렉산데르 블레신 감독은 경기 후 "전반전은 잘했지만, 선수들의 개인적인 실수가 발목을 잡았다"며 "두 번의 결정적인 슛을 허용하며 경기를 내주고 말았다. 결정적인 순간은 퇴장이었다. 11명이 뛰었다면 승점을 얻을 수 있었을 거라고 확신한다. 그럼에도 불구하고 선수들은 최선을 다했고, 10명으로 뛰면서도 찬스를 만들어냈으며, 엄청난 투지를 보여줬다"고 했다.

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이어 "하지만 이번 경기를 통해 배우고, 앞으로는 11명으로 경기를 마무리해야 한다. 이런 열정과 투지를 보여준다면 승점은 따라올 것이다. 단순한 말이 아니라 내 확신이다"고 덧붙였다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com