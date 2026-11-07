'오피셜' 공식발표, 'FIFA 회장 도전' 日 축구 초대형 시도 꺾이나...'4선 도전' 인판티노 또 지지 성명 등장 "축구 발전에 크게 기여"

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[스포츠조선 이현석 기자]잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장의 우군이 또 등장했다. 카리브해 축구연맹(CFU)이 FIFA 회장 선거에서 인판티노를 지지하겠다고 선언했다.

CFU는 7일(한국시각) 성명을 통해 'FIFA에 가입된 CFU의 25개 회원국 협회가 2027년 FIFA 회장 선거에서 인판티노 현 회장의 연임을 지지하기로 했다'고 공식 발표했다. CFU는 31개 회원국으로 구성됐는데, 이 중 25개국이 FIFA 회원국으로 회장 선거에 투표권을 행사할 수 있다.

CFU는 '축구 인프라 투자, 기술 프로그램, 대회 운영, 유소년 및 여자 축구 육성, 기구 역량 강화 등을 포함한 FIFA의 다양한 발전 방안을 높이 평가한다'며 '인판티노 회장은 재정과 인적 자원이 부족한 상황에서 운영되는 많은 CFU 회원국 협회들에 이러한 프로그램은 축구 발전에 크게 기여해왔다'고 이유를 밝혔다.

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표면적인 이유 외에도 인판티노 회장이 회원국에 대한 재정 지원금을 기존 1천만 달러에서 2천500만 달러로 대폭 인상하겠다는 계획이 회원국들의 마음을 설득한 것으로 보인다고 알려졌다. 인판티노 회장은 CFU 지지 선언으로 아시아축구연맹(AFC)에 이어 다시 한번 지지 세력을 다지게 됐다. 4선 도전에 희망이 커진 셈이다.

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반면 일본 축구에서 대항마로서 나선 다시마 고조 일본축구협회 명예회장으로서는 악재다. 앞서 5일 일본 '교도통신' 등은 다지마 회장의 FIFA 회장 선거 출마 선언 소식을 전했다. 그는 "JFA의 전폭적인 지지 속에 출마를 발표하게 돼 기쁘다. 승패를 떠나 일본 축구가 구축해 온 정직하고 건전하며 올바른 태도를 전 세계에 알리는 것이 목표다. 지금 FIFA에 필요한 것은 우리가 지켜온 이러한 가치들이다. 이를 전 세계에 호소하고자 출마를 결심했다"고 밝혔다.

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다지마 명예회장은 일본 국가대표 출신으로 지도자, 행정가를 두르 거친 인물이다. 2015년부터 FIFA 최고 집행기구인 평의회 위원으로도 활동한 그는 유럽축구연맹(UEFA)의 강한 지지를 받는 것으로 알려졌다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com