'韓 대표팀 연장 날벼락' 모레노와 다르다...시메오네 본격 '이강인 활용' 예고, "바르셀로나전 선발 라인업 실험"

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 부상으로 후반전에 빠진 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 이현석 기자]디에고 시메오네 감독이 이강인 활용을 위한 바르셀로나전 선발 명단을 구성할 계획이다.

스페인의 아스는 7일(한국시각) '코케가 선발 출전하고, 이강인도 훌리안 알바레스와 공격을 펼칠 예정이다'고 보도했다.

아틀레티코 마드리드는 9일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 바르셀로나와 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 12라운드 경기를 앞두고 있다.

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시즌 초반 선두 경쟁의 분수령이다. 올 시즌 라리가는 바르셀로나, 아틀레티코, 레알 마드리드의 '3강' 레이스가 펼쳐지고 있다. 선두를 차진한 팀은 바르셀로나, 11경기에서 무려 46골을 터트린 폭발력과 함께 리그를 지배 중이다. 다만 완벽한 것은 아니다. '엘클라시코'에서 레알에 패한 바르셀로나는 2위 아틀레티코에게 추격을 허용했다. 두 팀 간의 맞대결 결과에 따라 선두의 자리가 뒤바뀔 가능성도 충분하다.

이런 상황에서 아틀레티코는 최정예 선발 명단을 꾸리고 있다. 이강인도 포함될 예정이다. 아스는 '시메오네 감독은 바르셀로나와의 경기에서 가능한 선발 라인업을 시험해 봤다'며 '코케의 복귀와 이강인의 선발 출전이 특히 눈에 띄었다. 이강인은 훌리안 알바레스와 함께 공격진을 구성할 예정이다. 크리스티안 로메로를 제외한 모든 선수를 기용할 수 있기에 선발 라인업 구성에 있어 다양한 선택지를 갖게 됐다'고 전했다.

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이어 '이강인은 훌리안 알바레스 뒤에서 미드필더적인 역할을 수행할 예정이다. 코케는 바이에른 뮌헨과의 경기 막판에 교체 투입되었고, 이번 바르셀로나전에서는 선발 출전할 예정이며, 알바레스가 최전방 공격수로 나아갈 것이다'고 덧붙였다.

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스페인의 아틀레티코 스탯 또한 '최전방에서 훌리안이 바르셀로나를 상대하며, 이강인은 앙투완 그리즈만의 역할을 맡게 된다 . 수비와 공격을 연결하는 역할을 하며, 바에나와 줄리아노, 심지어 바리오스의 장거리 패스를 받아낼 것이다'고 평가했다.

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이강인에게도 중요한 분기점이 될 수 있는 경기다. 올 시즌 아틀레티코 합류 이후 연착륙한 모습은 보여줬으나, 확실한 에이스로서의 도약에서는 아쉬움이 남는 이강인이다. 공격에서도 윤활유와 같은 역할로 안정적인 활약은 이어지고 있으나, 공격포인트 생산 등 중요 순간에 팀을 구할 한끗이 부족하다. 앞서 바이에른 뮌헨과의 맞대결에서는 선발 제외되며 주전 자리에 대한 본격적인 우려도 등장한 바 있다. 바르셀로나를 상대로 활약하는 것이 입지를 공고히 할 좋은 기회가 될 수 있다.

한편 이강인은 이번 경기 A매치 기간에 한국 대표팀에도 합류할 예정이다. 로베르트 모레노 임시감독 체제에서 어울리지 않는 역할을 부여받으며 활약이 미진했다. 소속팀 활약 이후 대표팀까지 기세를 이어가는 것도 중요할 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com