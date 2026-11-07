충격 혹평! '韓 국가대표 공격수' 황희찬, 벌써 기대 이하인가..."이미 입지 흔들리는 선수"→"실제로 들어맞는 부분 하나도 없어"

사진=황희찬 SNS 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]독일 언론이 황희찬을 향한 잔인한 평가를 내놓았다.

독일의 빌트는 6일(한국시각) '황희찬의 샬케 내 입지는 완전히 불확실하다'며 샬케의 신입생들을 조명했다.

빌트는 '황희찬은 이적시장 마감일에 임대로 합류했다. 영입 당시 샬케는 무슬리치 감독과 황희찬의 통화 녹음을 공개했는데, 무슬리치 감독은 황희찬에게 팀의 플레이스타일이 황희찬의 강점에 완벽하게 들어맞는다는 것을 이해하는 것이 중요하다고 했다. 다만 지금까지는 실제로 들어맞는 부분이 하나도 없는 모습을 보였다. 우니온 베를린전 도움 이후 7번의 공식 경기에서 득점은 없었다. 드레스덴과의 포칼 경기에서는 심판진과 코칭 스태프를 밀치는 행동으로 논란을 일으키기도 했다'고 전했다.

Advertisement

사진=빌트 캡처

황희찬은 이번 여름 극적인 이적에 성공했다. 좀처럼 거취를 알 수 없었다. 울버햄튼과의 협의 끝에 팀을 떠나기로 마음 먹었지만, 행선지가 드러나지 않았다. 자칫 이적시장 막판까지 성사되지 못해 팀에 잔류하는 것이 아닌지에 대한 우려도 컸다. 이를 막아낸 팀은 샬케였다. 샬케는 이적시장 마감 35초 전 황희찬 영입을 성사시켰다. 시간이 부족했기에 메디컬 테스트까지 생략한 상태로 계약을 먼저 체결했다. 그만큼 황희찬 영입에 적극적이었다.

황희찬에게는 더할 나위 없는 기회다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 리그 12골, 2023~2024시즌은 황희찬이 가장 높이 날아올랐던 시간이었다. 하지만 이후 고전을 면치 못했다. 부상과 부진이 겹쳤다. 두 시즌 내내 5골, 황희찬에게 기대가 컸던 울버햄튼 구단과 팬들에게는 확실히 아쉬운 성적이었다. 이런 상황 속에서 황희찬은 2025~2026시즌 소속팀의 강등까지 터지며 변화를 택해야 하는 입장에 놓였었다.

사진=황희찬 SNS 캡처

Advertisement

오랜만에 돌아온 독일 무대다. 당초 EPL 구단들이 후보로 이름을 올리기도 했으나, 구애 끝에 황희찬을 품은 팀은 샬케다. 황희찬은 RB라이프치히 시절 이후 다시 분데스리가로 돌아왔다. 유럽 5대 리그 잔류라는 점은 긍정적이다. 다만 팀에서의 무게를 극복해야 한다. 베테랑으로서 샬케 공격을 책임져야 하는 입장이었다.

Advertisement

하지만 올 시즌 지금까지의 경기력은 확실히 기대 이하다. 7경기에 출전한 황희찬은 도움 1개 외에는 뚜렷한 활약상을 보여주지 못했다. 도리어 논란만 추가 중이다. 지난달 28일 디나모 드레스덴과의 독일축구협회(DFB) 포칼 32강전 도중 심판 판정에 항의하는 문제를 일으켰다. 불필요한 행동으로 경고를 받았다. 전반 44분 자신을 향한 상대 파울이 선언되지 않자 대기심을 밀쳤다. 말리려던 팀 닥터까지 옆으로 밀어내며 논란을 키웠다.

Advertisement

황희찬으로서는 남은 시즌 입지 반전 없이는 빅리그 잔류 자체가 쉽지 않을 수 있다. 아시안컵이 전격 연기된 상황에서, 샬케에서 보내는 이번 시즌의 중요성이 황희찬에게는 더 커질 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com