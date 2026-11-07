EPL 떠나길 잘했다...손흥민보다 행복해 보이네, '동갑내기' 살라 깜짝 근황 공개 "소박한 삶 즐기는 중"

사진=모하메드 살라 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]모하메드 살라가 튀르키예에서의 근황이 관심을 받았다.

영국의 더선은 7일(한국시각) '살라는 튀르키예 트라브존스포르에서 훨씬 소박한 삶을 즐기고 있지만, 그의 새로운 도시는 그를 열렬히 숭배하고 있다'고 보도했다.

살라는 지난여름 이적시장에서 오랜 기간 활약했던 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 무대를 떠났다. 2017년 리버풀 입단 시점부터 각종 기록을 휩쓸며, 리그 최고의 공격수로 활약했던 살라는 EPL 골든 부트(득점왕)만 4회를 차지한 최정상급 선수였다. 하지만 세월의 흐름을 거스를 수는 없었다. 리버풀에서의 부진한 성적과 흔들리는 입지 탓에 계약 기간을 남기고 팀을 떠나기로 결정했다.

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사진=모하메드 살라 SNS 캡처

살라는 튀르키예 무대로 발걸음을 옮겼다. 당초 유럽 구단과 더불어 사우디아라비아와 미국 메이저리그사커가 유력 행선지로 꼽힌다는 평가를 받았으나, 살라는 방향을 틀었다. 기존에 언급된 팀들보다는 이름값이 떨어지는 트라브존스포르 유니폼을 입었다.

다만 살라로서는 선수 생활 말년에 탁월했던 선택이었던 것으로 보인다. 트라브존스포르에서 올 시즌 15경기에 출전해 10골-5도움을 기록한 살라는 경기장 내에서만 아니라, 튀르키예 생활에 크게 만족하고 있는 것으로 보인다.

사진=모하메드 살라 SNS 캡처

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더선은 '살라는 트라브존스포르의 건물부터 주방용품, 옷에 이르기까지 모든 곳에서 볼 수 있을 정도로 인기가 높아졌다. 그는 영국에서 받았던 강렬한 관심에서 벗어나 좀 더 조용한 삶을 원했다. 살라는 이제 경기장 밖에서는 새로 발견한 체스 취미로 시간을 보내고 있으며, 매일 아이란이라는 터키 전통 음료를 즐기고 있다. 야일라에서 하이킹을 즐기며 길에 있는 거대한 바위들을 탐험하기도 한다'며 살라의 생활을 조명했다.

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한편 트라브존스포르는 살라 영입과 함께 올 시즌 우승 경쟁에도 탄력이 붙었다. 리그 10경기를 치른 시점에서 3위, 선두 갈라타사라이와의 격차는 단 3점이다. 살라와의 첫 시즌을 어떻게 마무리할지도 관심을 받을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com