포르투갈 감독 초예민 반응 "호날두 대표팀 은퇴 몰랐어. 난 내결정에 떳떳해"

AP연합뉴스,

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[스포츠조선 전영지 기자]"호날두 대표팀 대표팀 은퇴, 전혀 몰랐다."

호르헤 헤수스 포르투갈 국가대표팀 감독이 '슈퍼스타' 크리스티아누 호날두의 대표팀 은퇴 소식을 "우리 모두가 알게 되었을 때 같이 알았다"고 밝혔다.

41세의 호날두는 이달 네이션스리그 경기에 나설 포르투갈 국대 명단 발표를 하루 앞둔 6일(한국시각) 자신의 인스타그램 영상을 통해 대표팀 은퇴를 발표했다.

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7일 기자회견에서 헤수스 감독은 호날두로부터 사전 통보를 받지 못했으며, 좋은 폼을 유지하고 있던 알나스르의 공격수인 그를 명단에 포함시킬 예정이었다고 전했다.

헤수스 감독은 "(은퇴 소식을)우리 모두가 알게 되었을 때 나 역시 알게 됐다"면서 "그전까지는 이에 대해 전혀 몰랐다"고 말했다.

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그는 "호날두는 경기에 출전 중이었고 골도 넣고 있었다. 내 소집 명단에 있던 선수 중 한 명이었다"고 덧붙였다.

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호날두는 30일간의 대표팀 자격 정지 징계를 마친 뒤 복귀할 수 있는 상태였으며, 해당 징계 기간 동안에는 대표팀 경기가 열리지 않았다.

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발롱도르 5회 수상자인 호날두는 지난 9월, 덴마크와의 네이션스리그를 나흘 앞두고 선발 출전하지 못할 것이라는 통보를 받은 뒤 포르투갈 대표팀 캠프를 이탈했고 이로 인해 전세계적인 이슈의 중심에 섰다. 호날두는 헤수스 감독이 "약속을 깨뜨렸다"고 주장하면서도 자신의 조기 이탈 조치에 대해 징계를 받는 것은 수용했으며, 당시에는 대표팀에서 은퇴하지 않을 것이라고 밝혔다.

epa13279112 Portugal's national team head coach Jorge Jesus attends a press conference in Porto, Portugal, 03 Ocotber 2026. Portugal faces Norway in a UEFA Nations League match on 04 2026. EPA/MANUEL FERNANDO ARAUJO

취재진이 해당 갈등에 대해 집중적으로 질문하자 헤수스 감독은 눈에 띄게 불쾌한 기색을 내비쳤다. 그는 "나의 모든 결정은 팀을 최우선으로 고려하여 내려졌다"면서 "감독으로서 나는 언제나 팀에 가장 좋은 방향을 지켜왔으며, 내 결정에 떳떳하다"고 주장했다.

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호날두는 지난 9월 27일 노르웨이전에서 교체 명단에 올랐으나 출전하지 못했다. 그의 마지막 국제경기 출전은 24일 리스본에서 열린 웨일스전(1대0 승)이 됐다. 이로써 그는 2003년 데뷔 이후 포르투갈 대표팀 소속으로 234경기 146골로 A매치 최다 출전, 최다골 기록과 함께 포르투갈의 유로 2016 우승에 기여했다.

헤수스 감독은 호날두의 발표 이후 그에게 연락을 취하지 않았다고 밝혔으나, 페드로 프로엔사 포르투갈 축구협회(PFF) 회장은 전 레알 마드리드 및 맨유 공격수인 호날두에 대한 예우를 약속했다. 프로엔사 회장은 "그가 포르투갈 축구와 포르투갈을 위해 해온 모든 일에 감사를 표하기에는 그 어떤 헌사도 충분하지 않을 것"이라면서 "호날두를 예우하고 기념하는 가장 좋은 방법은 그의 끝없는 야망, 항상 승리를 위해 경기에 임하는 태도, 그리고 세계 최고가 되는 것을 결코 두려워하지 않는 자세를 기리는 것"이라고 말했다. "캡틴, 그동안의 모든 것에 감사하다. 이곳은 언제나 당신의 집일 것이다"라며 감사를 전했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com