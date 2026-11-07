충격 '오피셜' 공식발표, 희미해진 모레노 임기 연장 희망...'韓 에이스' 이강인 활용법 실종→11월 A매치 '중동 2연전' 선택 관건

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 생각에 잠겨 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 황희찬, 오세훈, 이강인, 황인범 등과 함께 승리 기념사진을 찍고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 이현석 기자]로베르트 모레노 임시감독의 임기 연장 희망이 희미해지고 있다. 11월 A매치에서의 반전이 없다면 큰 기대를 품기 어려울 수 있다.

아시안컵의 연기가 한국 축구에 파장을 일으키고 있다. 아시아축구연맹은 3일 2027년 사우디 아시안컵 개막을 내년 1월이 아닌 12월로 연기했다. 아시안컵 연기에 직격타를 맞은 인물은 다름 아닌 모레노 감독, 당초 11월 27일까지 '시한부'였던 모레노는 6경기 결과에 따라 아시안컵까지 계약을 연장할 수 있었다. 하지만 아시안컵의 연기로 계약 연장의 중요성이 크게 떨어졌다.

더 큰 문제는 모레노의 성과다. 한국 A대표팀 역사상 최초의 스페인 지도자, 바르셀로나와 스페인 대표팀에서 인정받은 전술가적 면모로 큰 기대를 모았다. 하지만 성적은 기대 이하였다. 4-4-2를 강조한 전술은 답답한 플랜A만을 답보했다. 후반에 개선된 경기력이 해답은 아니었다. 선수단 관리에서도 문제가 터져나왔다. 기존 골격을 유지한 구성으로 인해 '92라인'과 '96즈'의 갈등이 수면 위로 떠오르며 '임시'라는 꼬리표를 넘지못하는 역량의 한계를 노출했다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 그라운드를 응시하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

전면 재검토까지 고려해야 하는 상황, 모레노가 유일하게 기대를 걸어볼 수 있는 기회는 중동 2연전이다. 13일(이하 한국시각)과 17일 카타르 도하에서 각각 사우디아라비아, 카타르와의 두 차례 친선경기를 앞둔 모레노호는 경기력을 포함해 다양한 문제의 해결, 그리고 가능성을 보여줘야 최소한 평가에서 좋은 점수를 받을 수 있다.

중동 2연전에서 보여줄 방향성도 관건이다. 아시안컵을 위한 여정이었던 9~10월 A매치에서 모레노는 30명의 선수를 선발하고도 활용에서는 특별하게 새로움이 없었다. 선발 구성과 전략도 큰틀에서 수정이 이뤄지지 못하며 매 경기 같은 답답함과 어려움이 반복됐다. 손흥민만 무려 4경기 연속 선발로 나서는 등 적절한 선발 구성이라고 보기는 어려웠다. 핵심이었던 '세대교체'의 타이밍을 놓치고 말았다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 양팀이 0대0 무승부로 경기를 마쳤다. 손흥민이 팬들에게 인사?f 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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반면 이번 중동 2연전은 아시안컵이 연기되며 성적에 대한 부담감이 줄었다. 젊은 자원, 새로운 전술, 파격적인 변화가 충분히 가능한 조건이다. 모레노로서도 9~10월 기간 아쉬웠던 역량을 제대로 발휘해야 향후 정식 감독 선임 과정에서 기대라도 품울 수 있다. 성적과 미래를 동시에 잡는 선택을 보여주는 것이 관건이다.

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그 중심에는 이강인도 있다. 모레노 감독은 앞서 9~10월 이강인 활용법에서 큰 어려움을 겪었다. 스페인 언론까지도 모레노의 이강인 활용법에 의문을 제기한 상황, 한국 대표팀의 구성을 고려하면 이강인이 최대한 활약할 수 있는 판을 깔아주는 것이 팀 경기력에도 지대한 영향을 미칠 수 있다. 모레노에게는 앞선 네 경기보다 훨씬 더 중요한 중동 원정이 될 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com