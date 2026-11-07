[오피셜]황당 공식발표, 日 축구 역대급 '김칫국 드링킹'...'일본 사령탑' 모리야스, 유럽 1부행 없다 "새 감독 선임 확정 발표"

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[스포츠조선 이현석 기자]모리야스 하지메 일본 대표팀 감독의 유럽행 확정은 사실이 아니었다.

벨기에 리그의 신트트라위던은 6일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '요나스 데 뢰크 감독이 새로운 사령탑으로 선임됐다'고 공식발표했다.

신트트라위던은 '데 뢰크 감독은 신트트라위던에 새롭게 부임했고, 곧바로 비공개로 첫 훈련을 지휘할 예정이다'고 전했다.

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당초 신트트라위던은 모리야스 감독의 차기 행선지로 꼽혔다. 앞서 아시아축구연맹은 앞서 3일 2027년 사우디 아시안컵 개막을 내년 1월이 아닌 12월로 연기했다. 사우디아라비아가 최근 예멘 후티 반군과의 충돌로 안전 문제가 발생한 상황, 대회를 개최하는 것이 당장은 어렵다고 판단했다. 해당 여파로 인해 모리야스 감독의 거취가 관심을 모았다.

아시안컵을 위해 모리야스 감독과 짧은 연장 계약을 체결했던 일본은 추가적인 계약 연장이 없을 것이라 알려졌다. 모리야스 감독은 최근 "눈앞의 활동에 최선을 다하고, 미래를 꾸준히 이어나가야 한다. 할 수 있는 자리에서 최선을 다하는 것이 중요하다. 7경기를 더 맡게 된다면 우승을 목표로 전력으로 싸워나갈 생각이었지만, 아시안컵이 연기되며, 7경기를 더 치르지 않아 다행이라고도 생각한다"고 밝혔다.

사진=신트트라위던 SNS 캡처

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후임 감독으로 알려진 오이와 고 감독을 대신해 아시안컵까지만 팀을 지휘하는 단기 계약을 수락했던 모리야스는 유럽행 가능성이 점쳐졌다. 일본의 닛칸겐다이는 '모리야스 감독이 신트트라위던의 지휘봉을 잡는 것이 사실상 정해진 수순이다'라며 유럽 1부 구단의 감독으로 부임할 것이라는 주장을 내놓았다.

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하지만 데 뢰크 감독이 신트트라위던에 부임하며 모리야스의 유럽행 가능성은 사실이 아닌 것으로 보인다. 데 뢰크 감독은 "신트트라위던을 원래 자리로 빨리 되돌리고 싶다. 유럽 대회에서 멋진 이야기가 펼쳐지고 있는데, 우리는 이 이야기를 함께 계속 써나가고 싶다"고 취임 소감을 밝혔다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com