'다이렉트 승격 희망 청신호!' 수원FC, '선두' 추격 포기 없다→경남전 3-0 완승...대구도 성남전 1-0 승리[K리그2 리뷰]

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[스포츠조선 이현석 기자]수원FC가 2연승을 질주하며, 2위 수성과 선두 추격을 동시에 해냈다.

수원FC는 7일 수원종합운동장에서 열린 경남FC와의 '하나은행 K리그2 2026' 32라운드에서 3대0으로 승리했다.

수원FC는 이번 승리로 승점 60점 고지에 오르며 2위 자리를 더 공고히 했다. 향후 다른 2위권 경쟁팀들의 결과에 따라 2위를 조기에 확정할 수 있는 위치를 점했다. 또한 한 경기 덜 치른 '선두' 수원 삼성(승점 63)과의 격차도 3점으로 좁히며 우승 도전의 끈도 놓지 않았다.

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앞서 충남아산전에서 16경기 만에 리그 패배를 기록했던 수원FC는 직전 안산전(1대0 승)에서 다시 기세를 다잡았다. 승격을 위해선 절대 물러설 수 없는 상황이었다. 3위 서울 이랜드(승점 54), 4위 대구FC(승점 53)의 추격이 거세다. 다이렉트 승격이 걸린 2위 자리를 지키기 위해선 경남을 상대로 승점 3점이 간절했다.

수원은 4-2-3-1 포메이션으로 나섰다. 최전방에 하정우, 2선은 이시영 프리조 김도윤이 지켰다. 3선은 이재원과 구본철이 호흡을 맞췄다. 수비진은 장영우 이현용 김지훈 서재민이 구성했다. 골문은 양한빈이 지켰다.

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경남은 4-4-2 포메이션으로 맞섰다. 투톱에 이중민과 김현오, 중원은 조진혁 김정현 정현욱 권기표가 자리했다. 포백은 윤일록 이규백 루컹 김준호가 구축했다. 골키퍼 장갑은 이기현이 꼈다.

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전반 초반부터 수원FC가 거세게 골문을 두드렸다. 전반 3분 박스앞에서 튀어오른 공이 문전으로 떨어지며 혼전 상황이 벌어졌고, 이를 프리조가 슈팅으로 마무리했다. 이기현이 막아내며 실점 위기를 넘겼다. 전반 7분에는 박스 안에서 다시 한번 문전으로 향한 크로스를 이기현이 막아냈다.

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선제골도 수원FC의 몫이었다. 전반 22분 박스 밖에서 올라온 프리조의 킥이 수비를 맞고 박스 안에서 튀어올랐다. 박스 우측에 자리한 김도윤이 이를 높은 킥으로 처리했는데, 공은 이기현의 키를 넘기고 골망을 흔들었다.

수원은 빠르게 추가골도 넣으며 격차를 벌렸다. 전반 32분 코너킥 상황에서 프리조의 패스를 받은 이재원의 크로스가 문전으로 향했다. 이를 문전에서 기다리던 이현용이 밀어넣으며 추가골을 터트렸다.

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전반은 수원FC의 2-0 리드로 마무리됐다.

후반에도 수원FC가 몰아쳤다. 후반 2분 프리조가 프리킥 상황에서 올라온 공을 제대로 처리하지 못하며 문전에서 혼전이 벌어졌다. 루컹이 공을 걷어내며 실점 위기를 피했다.

연속해서 기회를 놓쳤다. 후반 12분에는 프리조가 먼 거리에서 낮고 빠른 중거리 슛을 시도했으나, 이기현에게 잡혔다. 프리조는 후반 14분에도 박스 안 슈팅이 골대를 조금 벗어나며 아쉬움을 삼켰다. 후반 17분에는 하정우가 직접 박스 안 돌파 이후 좋은 기회를 맞이했으나, 마지막 순간 슈팅이 골대 위로 뜨고 말았다.

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수원FC가 승부에 쐐기를 박았다. 후반 21분 프리조가 박스 안에서 찔러준 공을 박스 우측 깊숙한 곳에 있던 김정환이 잡았다. 이를 재차 문전으로 밀어주자, 하정우가 마무리하며 골문을 갈랐다.

경남은 추격 득점 기회가 선방에 막혔다. 후반 38분 박스안에서 패스를 받은 김현오는 수비 견제에도 불구하고 슈팅까지 연결했다. 공은 양한빈의 다리를 맞고 골문 안으로 향하는 듯 했으나, 집중력을 잃지 않은 양한빈이 재차 공을 걷어낸 실점 위기를 넘겼다.

결국 경기는 수원FC의 3대0 승리로 마무리됐다.

한편 수원FC와 2위 경쟁을 벌이고 있는 대구FC는 같은 날 탄천종합운동장에서 열린 성남FC와의 맞대결에서 후반 39분 터진 에드가의 결승골에 힘입어 1대0으로 승리했다. 대구(승점 56)는 한 경기 덜 치른 서울 이랜드(승점 54)를 제치고 3위로 올라섰다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com