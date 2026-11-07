'하스왕 도전' 제주, 5경기 연속 승리 놓쳤다...'꼴찌 탈출 희망 벼랑 끝' 광주와 1-1 무승부 [K리그1 리뷰]

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[스포츠조선 이현석 기자]제주SK와 광주FC가 승점 1점씩을 나눠가졌다.

제주와 광주는 7일 제주월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 35라운드에서 1대1 무승부를 거뒀다.

두 경기 연속 무승부에 그친 광주(승점 23)는 11위 부천과의 격차가 9점이다. 한 경기 덜 치른 부천이 승점을 1점이라도 추가한다면 12위, 최하위를 확정하게 된다. 제주는 이번 경기를 포함해 최근 5경기에서 2무3패, 무승 흐름이 이어졌다.

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홈팀 제주는 4-4-2 포메이션으로 나섰다. 최전방에 김신진 박창준, 중원은 최병욱 박수빈 이창민 네게바가 자리했다. 수비진은 박민재, 토비아스, 김재우, 김륜성이 구축했다. 골키퍼 장갑은 김동준이 꼈다.

원정팀 광주도 4-4-2 포메이션으로 맞섰다. 전방에 아이데일과 바 루아, 미드필더는 하승운 김종석 최경록 신창무가 구성했다. 포백은 이민기, 주앙 페드루, 민상기, 권성윤이 자리했다. 골문은 김동화가 지켰다.

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전반 2분 만에 선제골이 터졌다. 광주가 웃었다. 우측에서 공을 잡은 신창무는 박스 깊숙한 곳으로 향하는 정확한 크로스를 시도했다. 수비 뒤편으로 향한 공은 쇄도하던 하승운 앞에 떨어졌다. 하승운은 망설이지 않고 밀어넣으며 김동준과 골문 사이를 정확하게 찔렀다.

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선제 실점을 허용한 제주는 계속해서 반격에 나섰다. 전반 35분 문전으로 올라온 크로스를 마무리한 토비아스의 헤더가 골문을 벗어났다. 전반 43분 박스 정면에서 얻은 프리킥은 네게바의 슈팅이 높게 뜨며 골문으로 향하지 못했다.

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제주는 전반이 끝나기 전 경기를 원점으로 돌렸다. 전반 추가시간 46분 우측에서 올라온 최병욱의 크로스를 박스 안으로 쇄도하던 박창준이 오른발 슈팅으로 마무리하며 골망을 흔들었다. 전반은 1-1로 마무리됐다.

후반에도 두 팀은 열띤 공방전을 벌였다. 광주가 결정적인 기회를 날렸다. 후반 9분 바 루아의 패스로 시작된 역습, 바 루아는 침투 이후 다시 기회를 맞이했다. 골키퍼가 자리를 비운 골문 앞에서 받은 패스를 슈팅으로 연결했는데, 공은 공중으로 뜨고 말았다.

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제주도 절호의 찬스를 날렸다. 후반 13분 수비 실수로 골키퍼를 향한 백패스를 박창준이 잡아냈다. 골키퍼와 1대1 기회, 하지만 박창준의 슈팅은 문전이 아닌 옆으로 향하고 말았다.

제주는 후반 막판 경기를 뒤집기 위해 분전했다. 후반 44분 박스 안에서 강동휘의 슈팅이 골대를 강타했고, 이어진 박수빈의 슈팅은 김동화의 선방에 막히며 추가 득점은 터지지 않았다.

결국 경기는 1대1 무승부로 마무리됐다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com