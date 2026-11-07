"맨유전 3시간 불꽃 난상토론" 데제르비의 토트넘, '3연승' 대반전 이유가 밝혀졌다! 최하위→9위→오늘밤 리즈 원정 승리시 '톱5' 눈앞

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[스포츠조선 전영지 기자]'토트넘은 어떻게 시즌 대반전에 성공했나.'

7일(한국시각) 영국 일간 데일리메일의 홈페이지를 장식한 메인 기사의 타이틀이다. 토트넘은 7일 오후 9시30분(한국시각) 영국 엘란드로드에서 펼쳐지는 잉글랜드 프리미어리그 10라운드 리즈 유나이티드 원정에서 파죽의 4연승에 도전한다.

새 시즌 개막 후 '승리는 됐고 1골이라도 넣어줘'라는 팬들의 조롱 속에 리그 최하위권을 전전하던 토트넘의 대반전이다. 토트넘은 지난달 20일 코번트리와의 홈경기에서 3대1로 승리한 후 25일 첼시 원정에서 2대0, 스탬포드 브리지에서 36년 만의 승리를 거두며 기세를 올렸고 1일 안방에서 크리스털팰리스에 2대0 완승과 함께 3연승, 리그 9위로 올라섰다.

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데일리메일은 지난달 11일 맨유 원정 극적인 1대1 무승부가 대반전의 모멘텀이 됐다고 봤다. 토트넘은 올드 트래포드에서 열린 8라운드 맨유 원정에서 후반 28분 브라이언 음뵈모에게 선제골을 내준 데 이어, 후반 33분 로드리고 벤탕쿠르가 루크 쇼를 머리로 들이받으며 퇴장 당하는 악재까지 겹치며 벼랑 끝에 몰렸다. 하지만 수적 열세 속에서도 집념의 반격을 펼친 끝에, 후반 추가시간 1억 파운드 몸값의 산드로 토날리의 크로스를 도미닉 솔란케가 헤더 동점골로 연결하며 천금같은 승점을 가져왔다. 리그 최하위 토트넘은 이 한 판을 기점으로 파죽의 3연승을 달리며 기사회생했다. 데일리메일은 반전의 비결로 맨유전 직전 3시간의 뜨거운 팀 미팅을 꼽았다. 맨체스터 시내 팀 호텔에서 밤 8~ 11시 3시간 동안 열린 격렬한 팀 미팅에서 로베르토 데제르비 감독은 단순히 전술과 정신력을 강조하는 데 그치지 않고, 선수단 전원이 가면을 벗고 자신의 약점과 고민을 솔직하게 털어놓도록 했다. 선수들 상호 간, 그리고 코칭스태프 사이에 오간 적나라한 진실은 이기적인 플레이를 지우고 '팀을 위해 서로 도우며 싸우는' 강력한 유대감을 형성하는 기틀이 됐다. 또 맨유전 벤탕쿠르의 퇴장과 루카스 베르그발의 무릎 부상은 대형 악재였지만 오히려 팀을 하나로 뭉치게 하는 보약이 됐다. 데제르비 감독은 10명이 뛴 선수들의 눈빛에서 열정과 강인함을 확인했다.

경기 후 데제르비 감독은 "토트넘이 축구를 잘했다는 말보다 뜨거운 피를 품고 열정적으로 경기를 치렀다는 말을 해주길 원한다"며 벤탕쿠르의 퇴장이 선수단의 투지를 깨운 결정적 터닝포인트였다고 에둘러 인정했다. 또 '구단 최고 이적료' 토날리의 부활과 페르난데스의 케미가 살아나고 있다는 점이 결정적이다. 시즌 초반 둔한 움직임으로 비판 받던 토날리가 두 달 만에 완벽히 살아났다. 압도적인 활동량과 정교한 경기 읽기 능력으로 월드클래스 미드필더의 면모를 되찾았고, 감독의 비판을 딛고 선발로 복귀한 마테우스 페르난데스와 환상의 중원 호흡을 맞추며 첼시전과 크리스탈 팰리스전 연승을 견인했다. 또 코번트리전 3-5-2 전술에서 18개월 만에 선발 출전한 제임스 매디슨은 환상적인 선제골로 공격 창의성을 원상 복구시켰다. 코번트리전 승리 직후 토트넘은 스페인 마르베야로 4박5일 비밀 전훈을 통해 전열을 재정비했고, 이는 36년 만의 첼시 원정 승리라는 결실로 이어졌다.

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신예들의 활약도 눈에 띈다. 데제르비 감독은 18세 공격형 미드필더 루카 윌리엄스-바넷을 1군으로 끌어올려 팰리스전에서 프리미어리그 데뷔전을 치르게 했다. 유스 아카데미 재능을 적극적으로 품어내며 원팀 정신을 더욱 공고히 했다.

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7일 리즈 원정마저 잡고 4연승에 성공할 경우 토트넘은 승점 15점으로 톱5 진입을 눈앞에 두게 된다. 바닥을 치고 10경기 만에 대반전 드라마를 쓴 토트넘의 반전이 어디까지 이어질지 팬들의 기대가 쏠린다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com