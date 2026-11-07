이럴 수가! '韓 국대 핵심' 김민재 스승 최악은 피했다...복귀 시점은 A매치 이후 유력 "완전한 회복 위해 노력 중"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]뱅상 콤파니 감독이 최악의 상황은 피했다. 11월 A매치 기간 이후 복귀를 예고하고 있다.

독일의 스카이스포츠 독일판은 7일(한국시각) '콤파니의 복귀는 아직 미정이다. 그는 회복에 박차를 가하고 있다'고 보도했다.

스카이스포츠 독일판은 '콤파니가 언제 바이에른 뮌헨의 벤치로 복귀할지는 아직 불확실하다. 다만 애런 댕크스 코치는 마인츠전을 앞두고 긍정적인 소식을 전했다. 댕크스는 구체적인 복귀 날짜는 언급하길 피했다. 콤파니는 지난주에 퇴원했다'고 전했다.

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AFP연합뉴스

댕크스는 마인츠전 기자회견에서 "최근 며칠 동안 콤파니 감독과 좋은 통화를 나눴다. 그는 매우 긍정적이며 완전한 회복을 향해 나아가고 있는 것 같다"며 "아직 날짜를 정하지는 않았지만, A매치 기간은 모든 것을 되돌아보고 언제 복귀할지 판단하기에 좋은 기회"라며 A매치 기간이 복귀 시점이 될 가능성이 크다고 설명했다.

바이에른은 앞서 지난달 24일 공식 홈페이지를 통해 '콤파니는 현재 치료를 받고 있다'며 '콤파니 감독은 바이에른 팀 훈련 도중 쓰러져 병원으로 이송됐다. 당시 그는 리저브 팀의 훈련을 지켜보고 있었다. 정밀 검사를 받고 치료를 받을 예정이며, 추후 공지가 있을 때까지 코칭 스태프가 훈련 및 경기 운영을 총괄할 것이다'고 공식 발표했다.

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콤파니는 지난 라이프치히전 이후 부상 문제가 대두됐다. 6대1 대승 이후에도 자리에 앉아 좀처럼 활기가 가득한 모습을 보이지 못했다. 에베를 뮌헨 단장은 콤파니 감독이 바이러스 감염과 고관절 부상으로 어려움을 겪고 있다고 설명했다. 그는 계단을 오를 때에도 다른 사람의 도움을 필요로 했다. 이후 계속해서 관리가 있었으나, 결국 병원행을 피하지 못하고 입원까지 하며 모두를 놀라게 했다.

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바이에른은 콤파니의 완벽한 회복을 위해 축구 관련 업무에 대한 접근조차 차단하고 있다고 알려졌다. 독일의 빌트는 '콤파니는 전화 통화를 통해서도 축구 이야기를 시작하면 안 된다는 것을 의미한다. 이는 단장과 CEO의 명확한 지시다'고 했다. 다행히 콤파니는 빠른 회복으로 A매치 기간 이후에는 바이에른 벤치에서 팀을 지휘할 수 있을 것으로 보인다. 바이에른으로서는 팀의 핵심인 감독의 복귀를 반길 수 있을 예정이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com