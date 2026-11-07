"59세8개월12일" '환갑리거' 미우라는 오늘도 달린다! J3 류쿠전 후반추가시간 출전→J리그 최고령 출전기록 경신!

사진출처=후쿠시마 FC

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[스포츠조선 전영지 기자]'59세 그라운드 철인' 미우라 가즈요시가 또 한번 J리그 최연장 출전 기록을 경신했다.

'후쿠시마 공격수' 미우라는 7일 오후 2시 일본 후쿠시마 도호 미나노 스타디움서 펼쳐진 J3리그 16라운드 FC류큐와의 홈경기 후반 추가시간 올 시즌 처음으로 그라운드를 밟았다.

한편, 이날 경기는 MF 오쿠다 코야와 FW 오카다 유키가 각각 2골씩을 터뜨린 후쿠시마가 4-1 역전승을 거뒀다. 후쿠시마는 이날 전반 26분 직접 프리킥으로 선제골을 허용했으나, 전반 34분 미드필더 오쿠다 코야가 동점골을 터뜨렸고, 후반 7분 공격수 오카다 유키가 골망을 흔들며 경기를 뒤집었다. 오카다가 후반 14분 왼발 추가골, 후반 33분 오쿠다가 쐐기골을 더하며 4-1로 앞서나갔다.

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미우라는 승리가 확정적인 후반 추가시간 2분 교체투입됐다. J3 리그 출전은 이번이 처음이다. 추춘제 전환에 따른 특별 대회였던 지난 시즌 6경기에 출전한 바 있으나 공식 기록으로 잡히지는 않았다. 이번 J3 리그 출전으로 미우라의 J리그 출전은 J1 요코하마 FC 시절이었던 2021년 3월 10일 우라와전(당시 54세 12일) 이후 약 5년 8개월 만으로 기록됐다. 자신이 보유하고 있던 J리그 공식전 최고령 출전 기록을 59세 8개월 12일로 다시 한번 경신했다.

'1967년생 리빙 레전드' 미우라가 주장 완장을 차고 피치에 발을 내딛자 홈 관중석에서는 '카즈'라는 그의 애칭을 연호하며 열광했다. 미우라는 투입 직후 상대의 프리킥 수비 상황에서는 수비벽 끝에 서서 동료들에게 적극적으로 지시를 내렸고, 공중볼을 따내기 위해 상대와 치열하게 경합하며, 짧은 시간이었지만 인상적인 모습으로 팀의 J3 통산 150승 달성에 힘을 보탰다. 5경기 연속 엔트리에서 제외되었던 미우라는 지난 3일 도치기SC 원정에서 6경기 만에 벤치에 이름을 올린 데 이어 이날 첫 출전의 꿈을 이뤘다.

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시즌 중인 내년 2월 26일 환갑을 맞는 '카즈'는 J리그 최초의 '환갑 리거'가 코앞이다. J2 요코하마 FC 시절이었던 2017년 3월 12일 자신이 세운 50세 14일의 J리그 최고령 득점 기록을 경신할 기회가 찾아올지도 기대를 모은다. 올해 후쿠시마에 입단한 카즈는 7월 25일 열린 천황배 현 대표 선발전에서 이와키 후루카와 FC(동북 2부)를 상대로 입단 후 첫 골을 터뜨렸다. 1351일 만의 공식전 득점이었음에도 '카즈 댄스'는 선보이지 않았으며, "리그에서 골을 넣고 세리머니를 할 수 있으면 좋겠다"는 소감을 밝힌 바 있다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com