"이녀석,진짜 미쳤구나 싶었다" 日천재 MF 구보의 '모닝 굉음 댄스' 루틴 폭로한 전 동료...'아내 후쿠하라는 괜찮을까'

출처=구보 다케후사 SNS

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[스포츠조선 전영지 기자]'라리가 일본 국대 미드필더' 구보 다케후사의 FC 도쿄 시절 동료가 폭로한 '파격적인 아침 루틴'이 일본 팬들 사이에 화제다.

FC 도쿄에서 구보와 한솥밥을 먹었던 오모리 고타로(수판부리 FC)는 일본 국가대표 미드필더 출신 하시모토 히데오의 유튜브 채널에 출연해 2018년 FC도쿄의 오키나와 전지훈련 당시 11살 연하였던 구보와 같은 방을 쓰며 겪었던 황당한 일화를 적나라하게 공개했다.

오모리의 증언에 따르면, 당시 16세였던 구보는 프로 첫 전지훈련이었음에도 11살 많은 선배를 상대로 전혀 눈치를 보지 않고 특유의 '외국인 기질'을 유감 없이 발휘했다. 구보는 조금이라도 더 자고 싶어 하는 오모리를 옆에 두고 아침 6시만 되면 방안의 모든 전등을 환하게 켜고 해외 클럽 음악을 귀가 찢어질 듯한 굉음으로 틀어놓은 채 혼자 춤을 추는 루틴을 '시전'했다. 오모리는 구보의 기행은 아침 산책을 마친 뒤에도 멈추지 않았다면서 훈련 시작 전 자투리 시간을 이용해 조금이라도 꿀잠을 청하려 하는 선배에게 구보는 "고타로군, 자나요?"라며 끊임없이 장난을 걸어왔다고 공개했다. 참다못한 오모리가 "제발 좀 더 자게 해달라"고 간곡히 부탁하자, 구보는 음악을 끄기는커녕 "이어폰 껴주실 수 있으세요?"라는 상상을 초월한 한마디로 11세 위 선배에게 귀마개를 요구하는 범상치 않은 대범함을 선보였다. 오모리는 "자신이 음악을 끄는 게 아니라 선배에게 이어폰을 끼라고 하더라"며 "진짜 미쳤구나 싶을 정도로 엄청난 대물(대형선수)이었다"고 당시를 회상하며 웃음을 터뜨렸다.

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지난달 10월 3살 연상인 일본 인기 배우 후쿠하라 하루카와의 결혼 소식이 전해진 이후 이 에피소드가 부각되면서, 일본 팬들은 "이젠 아침마다 아내인 후쿠하라가 저 굉음 댄스 루틴을 직격으로 당하고 있는 것 아니냐"는 댓글을 쏟아내며 유쾌한 반응을 이어가고 있다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com