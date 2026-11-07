'2위 싸움 끝까지 간다!' 서울E, 난타전 끝에 전남전 3-2 승리...화성도 김해전 1-0 극장승[K리그2 리뷰]

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[스포츠조선 이현석 기자]서울 이랜드가 2위 레이스에서 밀려나지 않으며 승리를 챙겼다.

서울E는 7일 목동종합운동장에서 열린 전남 드래곤즈와의 '하나은행 K리그2 2026' 32라운드에서 3대2로 승리했다.

서울E는 승리가 간절했다. 다이렉트 승격이 걸린 2위 자리를 노려야 하는 상황, 앞서 경기를 치른 수원FC와 대구FC가 승점 3점을 쌓으며 앞서 나갔기에, 마지막까지 레이스를 이어나가기 위해서는 승리 외에는 방도가 없었다.

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서울E는 4-3-3 포메이션으로 나섰다. 최전방에 에울레르, 박재용, 가브리엘, 중원은 조준현, 윤석주, 강현제가 호흡을 맞췄다. 포백은 오인표, 백지웅, 오스마르, 김주환과 구성했다. 민성존이 골문을 지켰다.

전남은 4-4-2 포메이션으로 맞섰다. 투톱에 하남과 발디비아, 중원은 정지용, 박태용, 장윤호, 윤민호가 구축했다. 수비진은 정강민, 송호, 김주엽, 김범수가 자리했다. 골키퍼 장갑은 최봉진이 꼈다.

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전반 초반부터 두 팀은 적극적으로 상대 골문을 노렸다. 전반 5분 역습 상황에서 발디비아가 박스 좌측에서 시도한 슈팅은 민성준의 선방에 막혔다. 전반 10분에는 에울레르의 크로스에 이은 가브리엘의 헤더가 슈팅으로 마무리되기 직전 최봉진이 잡아내며 위기를 넘겼다.

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선제골의 주인공은 전남이었다. 전반 15분 발디비아가 박스 좌측 깊숙한 곳에서 연결한 컷백 패스를 박태용이 마무리했고, 이를 민성준이 선방하자, 재차 정지용이 밀어넣으며 골망을 흔들었다.

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선제 실점을 허용한 서울E는 추격을 위해 분전했다. 전반 19분 에울레르가 우측에서 올린 크로스를 강현제가 헤더로 연결했으나 골대 옆으로 흘러갔다. 전반 26분에는 코너킥 상황에서 에울레르의 킥을 오스마르가 헤더로 마무리했으나 골대를 벗어났다.

서울E는 계속된 시도 끝에 동점골을 터트렸다. 전반 42분 코너킥 박스 안 경합 과정에서 오스마르가 파울을 당했고, 주심은 페널티킥을 선언했다. 키커로 나선 에울레르가 마무리하며 경기를 원점으로 돌렸다.

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전반은 두 팀이 한 골씩을 주고받으며 1-1로 마무리됐다.

후반 초반에도 변수가 발생했다. 후반 5분 박스 안에서 조준현의 슈팅이 김주엽에 몸에 막혔다. 주심은 비디오 판독(VAR)까지 거친 결과 이 과정애서 핸드볼 파울을 지적하며 페널티킥을 선언했다. 키커로 다시 나선 에울레르는 방향을 완전히 속이고 페널티킥을 성공시키며 역전골까지 책임졌다.

서울E는 추가골로 승기를 가져왔다. 후반 27분 박재용이 문전에서 집중력을 발휘해 한 골을 추가하며 격차를 좁혔다. 전남도 마지막까지 승부를 포기하지 않았다. 전남은 후반 40분 발디비아의 문전 패스를 호난이 밀어넣었고, 득점으로 인정되며 다시 한 골까지 추격했다.

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결국 경기는 서울E의 3대2 승리로 마무리됐다.

한편 같은 날 김해종합운동장에서 열린 김해와 화성의 맞대결은 페트로프가 종료 직전 페널티킥 결승골을 터트린 화성이 1대0으로 승리했다. 김포솔터운동장에서 열린 김포FC와 안산의 경기는 2대2로 비겼다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com