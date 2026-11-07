모레노 날벼락보다 당황! '오피셜' 전격 연기 발표, "아직 정해진 것이 없습니다" 당황한 日 대표팀과 차기 감독

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[스포츠조선 이현석 기자]일본도 한국 만큼이나 당황스러운 상황에 놓였다.

일본의 닛칸겐다이는 7일 '모리야스 하지메 감독의 후임인 오이와 고 감독이 곤혹스러운 표정을 지었다'고 보도했다.

아시아축구연맹은 앞서 3일 2027년 사우디 아시안컵 개막을 내년 1월이 아닌 12월로 연기했다. 사우디아라비아가 최근 예멘 후티 반군과의 충돌로 안전 문제가 발생한 상황, 대회를 개최하는 것이 당장은 어렵다고 판단했다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 그라운드를 응시하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

예기치 못한 변수가 됐다. 감독 문제가 가장 큰 문제로 떠올랐다. 한국은 당초 9~10월, 11월 A매치 6경기 성과를 통해 모레노 임시감독을 아시안컵까지 연장할지 여부를 결정할 계획이었다. 하지만 아시안컵이 연기되며, 기대 이하의 성과를 거두고 있는 모레노호가 지속될 가능성이 크게 줄어들게 됐다.

일본도 상황이 다르지 않았다. 팀 조직력을 이미 최대한 이해한 감독의 지도로 아시안컵 우승을 노리겠다는 계획으로 모리야스와 단기 계약을 체결한 일본, 하지만 아시안컵의 연기로 오이와 고에 대한 승계 여부에 관심이 쏠리게 됐다.

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더 큰 문제는 오이와 고 감독이 맡고 있는 U-21 대표팀의 상황이다. U-21를 지휘하고 있는 오이와 감독은 2028년 LA 올림픽까지 두 팀을 겸임할 계획으로 알려졌다. 아시안컵의 연기로 두 대표팀의 일정이 꼬였다. LA 올림픽 예선으로 치러지는 U-23 아시안컵 일정과 아시안컵의 개최 일정이 겹치게 됐다.

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겸임을 넘어, 두 대회를 동시에 치르는 사상 초유의 상황. 사실상 불가능한 미션이다. 오이와 감독도 현재로서는 아무것도 결정되지 않았다고 고개를 저었다. 그는 "내년 활동 일정에 대해서는 아시안컵이 연기된다는 점 등 다소 변칙적인 상황이 발생했기 때문에, 이를 확실히 인지한 상태에서 우리 팀도 어떤 식으로 활동해 나갈지 결정할 생각이다. 따라서 현시점에서 정해진 것은 아무것도 없다"며 "가정의 이야기이므로 아직 아무것도 정해지지 않았다. 이에 대해 우리가 지금 당장 무언가를 할 수 있는 상황도 아니다. 일정이 확실히 확정된 이후에 여러 가지를 결정해 나가고자 한다"고 했다.

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모리야스 감독이 현재 일본 대표팀 지휘봉을 더 잡을 가능성이 크지 않은 상황, 일본으로서는 U-21 대표팀 일정과 아시안컵의 일정이 조정되지 않는다면 감독 변수는 피할 수가 없다. 새 감독을 구해야 하는 한국만큼이나 까다로운 문제다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com