"저의 꿈은 발롱도르입니다" '레알행 임박' 2010년생 맨유 원더키드의 야심만만 한마디[西 마르카]

출처=스페인 매체 마르카

2021년 11세의 나이에 호날두 주니어와 함께 맨유에 입단한 JJ 가브리엘. 사진출처=맨유 SNSℓ

AP연합뉴스

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[스포츠조선 전영지 기자]"내 꿈은 발롱도르!"

'맨유 2010년생 특급 유망주' JJ 가브리엘의 레알마드리드 이적에 임박한 가운데 가브리엘이 발롱도르의 꿈을 밝혔다.

16세의 가브리엘은 여전히 맨유에 등록돼 있지만, 구단을 무단이탈해 가족과 함께 스페인으로 이주해 개인훈련을 진행해 왔다. 맨유는 지난 9월 가브리엘과 그의 대리인이 아카데미(유스) 계약 해지를 요구하는 신청을 받고 큰 충격에 휩싸였다. 맨유는 해당 요청을 즉각 거절했고, 그를 올드트래포드에 주저앉히기 위한 타협안을 찾을 수 있으리라는 미약한 희망이 있었으나, 그는 이후 구단과 거리를 둔 채 돌아오지 않고 있다. 가브리엘은 레알마드리드 합류를 위한 구두 합의에 도달했으나, 아직 정식 계약서 서명 단계에는 이르지 않은 것으로 알려졌다.

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가브리엘의 계약이 임박한 가운데 7일(한국시각) 스페인 매체 '마르카'가 이날 개인 훈련 세션 직후 가브리엘을 만났다. 레알마드리드 이적 전망을 1면 헤드라인으로 다룬 자사 신문을 전달하자 가브리엘이 영어로 "내 꿈은 발롱도르를 타는 것이다"라고 말했다고 보도했다.

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가브리엘이 이적할 경우 맨유는 보상금을 받게 되지만, 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 외의 해외리그 구단과 계약할 경우 보상금 규모는 줄어든다. 구단간의 공식 협상은 진행되지 않았으나, BBC스포츠에 따르면 레알마드리드는 가브리엘 및 그의 대리인 측과 구두 합의를 마쳤다.

맨유가 영국 국내선수 등록권을 보유하고 있음에도 불구하고, 키프로스 혈통인 어머니를 통해 유럽연합(EU) 여권을 취득한 가브리엘의 해외 구단 이적을 법적으로 막기는 사실상 힘들 전망이다.

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레알 마드리드와 맨유 모두 이번 시즌 UEFA 유스리그에 참가 중이지만, 한 선수가 단일 시즌에 두 개 이상의 구단 소속으로 뛸 수 없다는 대회 규정에 따라, 가브리엘의 이적이 확정되더라도 지난 9월 사바전에서 맨유 소속으로 해트트릭을 작성한 만큼 올 시즌 추가 출전은 불가능하다.

가브리엘은 14세의 나이로 참가했던 지난 시즌 프리미어리그 U-18 올해의 선수상을 거머쥐며 잉글랜드 무대 최고의 재능으로 공인받은 바 있다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com