또 다시 증명한 이정효, 물방울로 '기대+수원병'이라는 바위를 뚫었다[수원 승격]

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[스포츠조선 박찬준 기자]이정효의 축구인생은 늘 벼랑 끝 승부였다.

그는 무려 100명의 취재진이 함께한 1월 취임 기자회견에서도 이렇게 말했다. "지금도 내가 안되길 바라는 분들이 많다. 더 좋은 명문구단에 왔기에, 더 따가운 시선으로 볼거라 생각한다. 그렇게 계속 봤으면 좋겠다. 하나하나 무너뜨리면서, 깨부시면서 전진하는 모습이 동기부여가 될 것 같다."

비주류에서 주류로 바뀌었지만, 그는 달라지지 않았다. '난 줄곧 낭떠러지에 서있는 것 같다. 지름길도, 패자부활전도 없다. 나 같은 사람이 이기려면 그냥 미쳐야 한다. 오늘이 내 마지막이라고 생각하면서.' 스스로를 몰아붙인 이정효 감독은 또 다시 증명에 성공했다.

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'이정효'는 명가 개건을 위한 수원의 승부수였다. 수원은 '지옥'이라 불리는 K리그2에서 2시즌 간 수렁에 허우적 거렸다. 광주FC에서 눈부신 성과를 낸 이 감독에게 러브콜을 보냈다. 수원은 최고 대우를 약속한 것은 물론 이 감독이 요구했던 사단 동행도 모두 받아들일 정도로 적극적인 행보를 보였다. 편지까지 보냈다. 울산HD 쪽으로 기울던 이 감독은 수원의 진정성에 마음을 돌렸다. 실패한다면 더 크게 추락할 수 있었지만, 이 감독은 도전을 택했다.

이 감독은 곧바로 체질개선에 나섰다. 본인부터 바꿨다. 소문난 '애플 덕후'였던 이 감독은 모기업의 갤럭시 제품으로 갈아탔다. 기업구단으로 간만큼, 광주 시절 보여줬던 강한 캐릭터도 버렸다. 그는 3월 출간 기념 북토크에서 승격을 뛰어넘는 도발적인 목표를 전했다. "현존 최고 기업인이 홈경기에 오게끔 만드는 것이다." 10년 넘게 빅버드를 찾지 않은 이재용 삼성전자 회장을 불러내, 수원에 대한 관심을 다시 높여 진정한 명문 구단 부활의 길을 열겠다는 생각이었다.

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그 첫 걸음은 당연히 승격이었다. 오로지 승격만이 목표인, 결과만이 중요한 K리그2, 이 감독은 '과정'을 강조했다. K리그2를 넘어 K리그1, 아시아챔피언스리그, 나아가 클럽월드컵까지 생각한 이 감독은 제대로 과정을 밟지 않고서는 목표에 도달할 수 없을거라고 생각했다. 결과가 좋아도, 나빠도, 오로지 과정 만을 내세웠다.

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이 길에서 가장 큰 적은 '기대'였다. 광주에서 좋은 축구를 펼쳤던만큼, 지원과 자원이 더 좋은 수원에서 더 좋은 축구로, 더 좋은 결과를 만들 것이라는 기대감이 이 감독을 짓눌렀다. 실제 수원은 시즌 초중반 기대에 미치지 못하며 연패에도 빠졌다. 좀처럼 골은 터지지 않았다. 이 감독은 단호했다. "우리팬들이 나를 테스트를 하는 것 같다. 밀어붙여서 내 의지를 꺾으려고 하는데, 나는 선수들과 처음부터 지금까지 쭉 해왔던 방식으로 매 경기 성장하고, 개선하고 발전할 것이다. 과정에 집중하다보면 결과는 따라온다. 결과에 너무 매몰되면 도돌이표가 될 뿐."

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이 감독은 그럴수록 '수원병'을 고치기 위해 내부 변화에 열을 올렸다. 외부의 시선에 더 큰 신경을 쓰던 젊은 선수들에게 "SNS를 하지 마라"고 직격탄을 날렸다. 동점골을 넣고 세리머니를 펼치거나, 경기 후 그라운드에 누운 선수는 혼쭐을 냈다. 게임을 하더라도 혼자가 아닌 여러명이서 함께 하는 문화를 만들었다. 동시에 젊은 선수들에게 꾸준히 기회를 주며 미래도 신경썼다. 지난 안산 그리너스와의 28라운드에서는 외국인 트리오를 제외한 베스트11 중 8명이 2000년대생이었다.

결국 이 감독이 옳았다. 이 감독의 호통 속 선수들의 마인드는 달라졌고, 수원은 무서운 '팀'으로 바뀌었다. 루이스라는 마지막 퍼즐이 가세한 수원은 막판 무적의 행보를 보였다. 14경기 무패를 질주한 수원은 라이벌들을 여유있게 따돌리고 승격에 성공했다. 이 감독의 자전적 에세이인 '정답은 있다'의 목차에 적힌 '수적천석(水滴穿石)'처럼, 물방울로 바위를 뚫어냈다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com