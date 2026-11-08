'오피셜 공식발표' 토트넘 감독 극대노! 아킬레스건 밟혀 부상 아웃→경고조차 NO…"태클 속도 빠르지 않았어"

사진=더선

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[스포츠조선 강우진 기자]로베르토 데 제르비 토트넘 홋스퍼 감독이 심판 판정에 극도로 분노했다. 아킬레스건을 밟혀 토트넘 공격수 마티스 텔이 부상으로 경기장을 빠져나왔지만, 상대 선수에게 경고조차 주어지지 않은 것이 원인이었다.

영국 매체 '더선'은 7일(한국시각) '리즈 유나이티드 수비수 제이든 보글이 텔에게 심각한 부상을 안긴 태클을 하고도 퇴장을 면하자, 데 제르비 감독이 격분했다'고 보도했다.

AFP연합뉴스

이날 맞붙은 양 팀은 좀처럼 골을 만들어내지 못했고, 그러던 중 논란의 여지가 있는 VAR(비디오판독) 판정이 나왔다. 전반 34분 텔이 중앙선 부근에서 보글에게 발뒤꿈치를 가격당한 뒤 극심한 고통을 호소했다. 그러나 보글은 이 거친 태클에도 경고조차 받지 않았다. 토니 해링턴 VAR 심판이 오랜 시간 검토했지만, 존 브룩스주심은 영상을 다시 확인하기 위해 모니터로 향하지 않았다.

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이후 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 매치 센터는 공식 성명을 내놨다.

센터는 "텔을 향한 보글의 태클에 대해 퇴장 판정을 내리지 않은 주심의 결정은 VAR 검토를 거쳤으며, 최종적으로 유지됐다"고 밝혔다. 경고가 내려지지 않은 이유는 "태클 들어가는 속도가 빠르지 않았고, 태클 과정에서 발을 내딛는 동작이 있었기 때문"이라고 전했다.

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텔은 태클을 당한 뒤에도 경기를 계속하려고 노력했지만 결국 부상으로 교체될 수밖에 없었다. 최근 성적이 반등하고 있었던 토트넘에게 핵심 공격수 텔의 부상은 좋은 흐름을 꺾는 계기가 될 수 있다. 전반 종료 직전 텔이 도미닉 솔란케와 교체되자, 데 제르비 감독이 분노를 표출하는 모습이 포착되기도 했다.

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토트넘은 후반 34분 노아 오카포에게 실점하면서 0대1로 패배했다. 최근 리그 3연승을 거두면서 승승장구하던 토트넘의 분위기가 한풀 꺾이게 됐다. 여기에 더해 데 제르비 감독은 텔을 대신해 선발로 기용할 공격수를 고민해야하는 과제를 떠안게 됐다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com