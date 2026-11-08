'日 최고 재능' 구보 대몰락! 미녀 아내 얻고, 축구력 빼앗겼나…찬밥 신세 전락 "입지 되찾기 위해 노력해야"

사진=후쿠하라 하루카 SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]유명 여배우와 결혼하면서 행복한 가정을 꾸린 구보 다케후사가 소속팀에서는 찬밥 신세로 전락했다.

스페인 매체 '피차헤스'는 7일(한국시각) '일본인 축구 선수 구보는 펠레그리노 마타라초 레알 소시에다드 감독의 신뢰를 얻지 못하고 있으며, 최악의 시기를 보내고 있다'고 보도했다.

구보는 이번 시즌 모든 대회를 통틀어 10경기에 출전해 1골 1도움을 올리고 있다. 총출전 시간은 396분에 불과하다. 경기당 40분 정도를 소화하고 있는 셈이다.

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매체는 '구보는 지난 6일 올랭피크 리옹전에서 출전하지 못한 이후 마타라초 감독의 구상에서 입지가 좁아졌다'며 '감독은 내부 경쟁과 경기력이 선발 명단을 결정하는 기준이라는 점을 분명히 했다'고 전했다.

사진=파브리지오 로마노 SNS

구보는 구단과 오는 2029년까지 계약돼 있고 6000만유로(약 910억원)의 바이아웃 조항을 보유하고 있다. 구보는 지난달 19일 말라가전에서 1골 1도움을 기록하며 회복세를 보이는 듯했지만, 흐름을 이어가는 데 실패했다. 지난 2일 있었던 아틀레틱 클루브와의 경기에서는 경기 종료 직전 15분만을 소화하는 데 그쳤다. 이후 리옹과의 경기에서는 1-1로 팽팽히 맞서는 상황에서 구보가 후반전 오랜 시간 몸을 풀었지만, 마타라초 감독은 끝내 그를 투입하지 않았다. 경기 후 감독은 구보에게 앞으로도 출전 기회가 주어질 것이라고 설명했지만, 실제 출전 시간은 경기장에 들어섰을 때 얼마나 팀에 기여하느냐에 달려 있다고 밝혔다.

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매체는 '이 발언이 선수와의 결별을 의미하는 것은 아니다. 하지만 분명한 요구 사항을 제시한 것'이라며 '구보는 로테이션에서 자신의 입지를 되찾기 위해 주어진 출전 시간을 최대한 활용해야 한다'고 주장했다.

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사진=구보 다케후사 SNS 캡처.

구보는 꾸준히 경기에 나서지 못하면서 이전의 좋았던 경기 감각을 되찾는 데 어려움을 겪고 있다. 과거 보여줬던 공격적인 영향력도 사라졌다. 구보는 지난 1월 바르셀로나전에서 당한 부상으로 약 두 달 동안 경기에 나서지 못했다. 그 여파가 지금까지 지속되고 있는 셈이다. 현재로서는 이적을 추진하기보다는 기회를 받았을 때 자신의 역량을 보여주는 데 집중해야 한다. 마타라초 감독은 구보에게 새로운 기회가 주어질 것이라고 거듭 밝혔지만, 그가 당장 선발 명단에 복귀할 것이라고 보장하지는 않았다. 오는 9일 오전 12시15분 있을 라요 바예카노와의 리그 경기는 구보의 현위치를 알아볼 수 있는 척도가 될 수 있다. 레알 소시에다드가 구보에게 다시 선발 출전 기회를 줄 것인지, 아니면 현재 감독의 전술에 더 잘 적응하는 선수들을 계속 기용할지 확인할 수 있는 자리다.

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한편, 일본 축구 최고의 재능으로 불리는 구보는 지난달 2일 일본의 미녀 인기배우 후쿠하라 하루카와의 결혼 소식을 공식적으로 발표했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com