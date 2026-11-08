'오피셜' 폭탄 발언, 시메오네 이강인 '선발 제외' 이유 있었다..."얼마나 뛰어야 이상적인데?"

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[스포츠조선 이현석 기자]디에고 시메오네 감독이 이강인의 출전 시간에 대한 질문에 확실한 답변을 내놓았다.

스페인의 아스는 7일(한국시각) '시메오네 감독은 팀의 현재 경기력과 바르셀로나에 대한 기대, 그리고 훌리안 알바레스를 중심으로 경기에서 어떤 점을 기대하는지를 분석했다'고 보도했다.

아틀레티코 마드리드는 9일 오전 5시(한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열리는 바르셀로나와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 12라운드 경기를 앞두고 있다. 이번 경기는 선두 경쟁의 분수령이 될 수 있는 맞대결이다. 올 시즌 라리가는 바르셀로나, 아틀레티코, 레알 마드리드의 '3강' 레이스가 펼쳐지고 있다. 두 팀 간의 맞대결 결과에 따라 선두의 자리가 뒤바뀔 가능성도 충분하다.

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경기를 앞두고 기자회견에 참석한 시메오네 감독은 "팬 여러분들이 언제나처럼 경기장에 오셔서 응원해 주시길 바란다. 팬 여러분들이 경기장에 계실 때 선수들은 항상 좋은 모습을 보여줬다"며 기대감을 드러냈다.

시메오네는 이강인과 조너선 데이비드의 출전 시간에 대한 질문을 받았다. 이강인은 최근 출전 시간이 아쉽다. 특히 앞서 바이에른 뮌헨과의 맞대결에서는 선발 제외되며 주전 자리에 대한 본격적인 우려도 등장한 바 있다. 다만 시메오네는 이런 질문에 어이없다는 듯 웃으며 먼저 "적은 출전 시간의 의미는 무엇인가? 얼마나 뛰어야 이상적인가?"라고 답했다. 이어 그는 "팀에 기여할 수 있을 만큼 뛰고 있다고 본다. 각 선수들이 맡은 역할에서 최고의 기량을 끌어내기 위해 노력 중이다"고 했다.

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이강인은 시메오네의 발언에도 불구하고 바르셀로나전 선발 출전이 유력하게 점쳐지고 있다. 스페인의 아스는 '시메오네 감독은 바르셀로나와의 경기에서 가능한 선발 라인업을 시험해 봤다'며 '코케의 복귀와 이강인의 선발 출전이 특히 눈에 띄었다. 이강인은 훌리안 알바레스와 함께 공격진을 구성할 예정이다. 알바레스 뒤에서 미드필더적인 역할을 수행할 예정이다'고 주장했다.

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경기에 대한 기여도, 최고의 기량 등 출전을 위해선 확실한 활약과 팀 내 기여도를 강조한 시메오네 감독이다. 이강인이 매 경기 오랜 시간 그라운드에 남기 위해선 확실한 활약이 더 중요해진 시점이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com