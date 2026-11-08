日 통곡! "한국 무너뜨리고 영웅될 것" 일본의 양민혁, '이강인 스승' 아기레에게 제대로 찍혔나..."정말 충격적인 상황"

사진=사토 류노스케 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]'일본 유망주' 사토 류노스케의 상황이 나아질 기미가 보이지 않는다.

스페인의 엘골디히탈은 7일(한국시각) '사토는 하비에르 아기레 감독 체제에서 두 달 동안 경기에 출전하지 못했다'고 보도했다.

엘골디히탈은 '사토는 이번 여름 발렌시아에 합류했다. 다만 아기레 감독은 그에게 아직까지 출전 기회를 주지 않고 있다. 사토는 최근 유스 출신 선수들에게도 밀려 경기 명단에 오르지 못했으며, 상황은 전혀 나아지지 않았다'고 전했다.

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이어 '사토는 리저브 팀에 등록되어 있지만 1군 팀의 계획에도 포함되어 있다. 2031년까지 계약되어 있기 때문에 구단이 그의 권리를 포기하지 않고 임대 이적을 고려할 수 있다. 이 때문에 사토는 벌써부터 1월 발렌시아 이적 명단에 오르내리고 있다'고 덧붙였다.

사진=사토 류노스케 SNS 캡처

스페인의 플라사데포르티바도 '사토의 상황은 불과 몇 주 만에 겪은 급격한 변화를 고려할 때 정말 충격적이다. 시즌 초반 5경기 중 4경기 에 선발 출전하며 강한 인상을 남겼다. 하지만 9월 세비야전 이후로 출전 시간이 급격히 줄어들었고, 그 이후로 발렌시아에서 단 한 경기도 뛰지 못하고 있다. 벌써 1월 이적시장에서 임대설이 제기되고 있다'고 설명했다.

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지난여름 이적시장에서 스페인 명문인 발렌시아에 입단한 사토는 기대를 한몸에 받았다. 당연한 관심이었다. 이미 일본 내에서는 충분히 인정받은 재능의 주인공, 불과 16살의 나이로 1군 무대에 오른 기량이 높게 평가받았다. FC도쿄 소속으로 활약했던 사토는 윙백, 윙어를 모두 소화하는 다재다능함, 스킬과 슈팅, 창의적인 패스를 두루 갖춘 자원이었다.

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사진=사토 류노스케 SNS 캡처

대표팀 레벨에서도 인정받은 선수였다. 지난해 동아시안컵에서 대표팀에 승선한 사토는 한-일전을 앞두고 "한국은 일본과 전토의 라이벌 관계다. 경기에서 반드시 이기고 싶고, 스스로 영웅이 되고 싶은 욕심도 있다"고 밝며 자신감을 뽐내기도 했다. 발렌시아 입단 후에는 본격적인 유럽 진출로 유럽 내에서의 입지를 굳히고, 대표팀의 차기 주자로서 활약할 것이라는 전망이 우세했다.

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하지만 발렌시아 입단 후 몇 달 만에 사토의 입지는 완전히 달라졌다. 가장 큰 변수는 역시 감독 교체였다. 아기레 감독이 발렌시아 지휘봉을 잡은 이후 사토는 팀의 핵심 자원으로 고려되지 않고 있다. 마지막 출전이 9월 12일 세비야전, 이미 두 달 동안 명단에만 오를 뿐 출전 시간이 없다. 겨울 이적시장에서 임대 가능성까지 고개를 들며 발렌시아 적응에 어려움이 커지게 됐다. 남은 시즌 사토의 거취도 큰 관심을 받게 될 예정이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com