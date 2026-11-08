'대충격, 7연승→3연패' 홀란 골침묵 맨체스터 시티, 또 수비 와르르 무너졌다, 노팅엄 원정 1-3 참패..선두 아스널과 승점 6점차 벌어졌다

Soccer Football - Premier League - Nottingham Forest v Manchester City - The City Ground, Nottingham, Britain - November 7, 2026 Manchester City's Erling Haaland applauds fans after the match Action Images via Reuters/Andrew Boyers EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Soccer Football - Premier League - Nottingham Forest v Manchester City - The City Ground, Nottingham, Britain - November 7, 2026 Nottingham Forest's Igor Jesus celebrates with Jair Cunha after the match REUTERS/Chris Radburn EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 맨체스터 시티가 충격적인 리그 3연패의 부진에 빠졌다. 이번에 노팅엄 포레스트 원정에서 3실점하며 와르르 무너졌다. 리그 선두 아스널과의 승점 차가 무려 6점까지 벌어졌다.

맨시티는 8일(한국시각) 영국 노팅엄 시티 그라운드에서 벌어진 2026~2027시즌 프리미어리그 10라운드 원정 경기서 1대3으로 무너졌다. 이로써 맨시티는 7연승 이후 애스턴빌라(1대2), 브라이턴(0대1)에 이어 노팅엄에도 패하면서 리그 3연패를 당했다. 승점 21점으로 리그 2위. 이날 헐 시티를 1대0으로 잡은 아스널(승점 27)과의 승점이 6점 차이다.

맨시티의 수비가 경기 초반부터 흔들렸다. 전반 6분 요슈코 그바르디올의 실수가 선제골의 시작점이 됐다. 그바르디올이 자이르 쿠냐(노팅엄)에게 공을 빼앗겼고, 이 브라질 센터백은 치고 나간 후 왼발슛으로 골망을 흔들었다.

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Soccer Football - Premier League - Nottingham Forest v Manchester City - The City Ground, Nottingham, Britain - November 7, 2026 Nottingham Forest's Ryan Yates celebrates after the match REUTERS/Chris Radburn EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

올리버 글라스너 감독이 이끈 노팅엄은 전반 18분 두번째 골을 뽑았다. 리암 델랍이 맨시티 수비 가운데를 뚫었다. 역습 상황에서 질주해 맨시티 골키퍼까지 무너트리고 두번째 골을 박았다. 홈팀 노팅엄은 전반을 2-0으로 앞섰다. 반면 맨시티는 무기력했다. 엔조 페르난데스의 헤더는 골대 위로 벗어났다. 엘링 홀란드의 골과 다름 없었던 슛은 상대 선수의 육탄방어에 막혔다. 쿠냐가 골라인을 넘어가기 전에 차냈다

Manchester City's Italian goalkeeper #01 Gianluigi Donnarumma reacts after conceding the teams second goal during the English Premier League football match between Nottingham Forest and Manchester City at The City Ground in Nottingham, central England, on November 7, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

맨시티 엔조 마레스카 감독은 경기 흐름을 바꾸려는 절박한 시도로 하프타임에 교체 카드 두 장을 꺼내 들었다. 니코 오라일리와 마테우스 누네스를 조커로 넣어 공격의 고비를 더 조였다. 후반 시작 7분 만에 만회골이 터졌다. 도쿠의 컷백이 페널티 박스 아크 부근의 라얀 체르키에게 연결되었고, 이 프랑스 미드필더는 왼발 하프발리로 골문 상단에 꽂았다.

Soccer Football - Premier League - Nottingham Forest v Manchester City - The City Ground, Nottingham, Britain - November 7, 2026 Nottingham Forest's Liam Delap scores their second goal Action Images via Reuters/Andrew Boyers EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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하지만 맨시티의 반격은 두번째 동점골로 이어지지 않았다. 오히려 노팅엄은 후반 28분 세번째 골로 승리에 쐐기를 박았다. 이번에도 델랍이었다. 또 한 번의 날카로운 역습이 통했다, 왼쪽 측면을 질주한 델랍이 반대쪽 골대를 맞추며 들어가는 환상적인 슈팅으로 3-1을 만들었다. .

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2골 차로 끌려간 맨시티의 반응은 신통치 않았다. 필 포든까지 교체 투입했지만 만회골은 나오지 않았다. 홀란은 끝까지 골침묵했다.

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모처럼 승점 3점을 추가한 노팅엄은 승점 9점으로 리그 16위로 도약했다. 이제 두 팀은 A매치 브레이크로 휴식기를 맞았다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com