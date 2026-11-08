[오피셜]'레전드 살라를 잘못 건드렸다' 이집트 호삼 하산 감독 전격 경질, 2030년까지 연장 계약 잉크도 안 말랐는데..알리 마헤르 후임 임명

경질된 호삼 하산 감독 캡처=이집트축구협회 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]이집트축구협회가 모하메드 살라(트라브존스포르)와 불화를 겪었던 호삼 하산 감독을 전격 경질했다. 재계약한 지 몇달 지나지도 않았는데 결별했다. 대신 새 감독으로 알리 마헤르를 임명했다.

이집트축구협회는 8일(한국시각) 하산 감독과 결별한 후 후임으로 알리 마헤르를 선임했다고 공식 채널을 통해 밝혔다. 만 60세의 하산 감독은 지난 7월 막내린 북중미월드컵에서 이집트를 16강으로 이끈 후 2030년까지 계약을 연장했다. 하지만 이집트축구협회는 최근 발생한 일련의 상황을 검토한 끝에 이 같은 결정을 내렸다고 공개했다.

이집트축구협회는 성명을 통해 "축구협회는 하산 감독의 재임 기간 동안의 노고에 감사를 표하며 그의 향후 커리어에 행운이 있기를 기원한다. 이사회는 알리 마헤르를 향후 일정 동안 국가대표팀의 감독으로 임명했다"라고 발표했다.

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이집트는 하산 감독 지휘 하에 뉴질랜드를 상대로 첫 월드컵 승리를 거두었으며, 32강전에서는 승부차기 끝에 호주를 제압했다. 하지만 16강전에서 아르헨티나를 상대로 리드를 지키지 못하고 아쉽게 2대3으로 역전패했다.

새 사령탑 마헤르 감독 캡처=이집트축구협회 SNS

하산 감독에게 문제는 그 다음에 발생했다. 지난 9월 아프리카네이션스컵 예선 앙골라와의 홈경기에서 0대0 무승부를 거둔 이후, 하산 감독이 팀의 핵심인 살라를 후반 15분에 교체 아웃시키면서 비판을 받았다고 로이터통신을 전했다. 레전드 공격수인 살라는 대표팀 소집 캠프를 떠났다. 이집트축구협회는 그가 인조잔디 경기장에서의 출전을 피하고 있어 남수단전에 결장하는 것이라고 설명했다. 이후 하니 아보 리다 축구협회장은 이번 달 살라를 만나기 위해 튀르키예를 직접 찾기까지 했다.

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만 52세 마헤르 감독은 세라미카 클레오파트라에서 성공적인 시기를 보낸 후 이집트 대표팀의 지휘봉을 잡았다. 아르헨티나전 패배 이후 심판을 비판해 국제축구연맹(FIFA)로부터 3경기 출전 정지 징계를 받았던 하산 감독은 통산 38경기 21승10무7패의 기록을 남기고 대표팀을 떠났다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com